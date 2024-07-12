Общее количество строящихся ветряных и солнечных электростанций в Китае сможет генерировать до 339 ГВт, что вдвое превышает общемировые темпы развития «зеленой энергетики» и более чем в 8 раз аналогичный показатель в США, где строятся ветряные и солнечные электростанции общей мощностью в 40 ГВт.

Пока на Западе активно обсуждают катастрофическое воздействие глобального потепления и призывают переходить на альтернативные источники энергии для снижения выбросов CO2, Китай уже предпринимает реальные действия. Количество строящихся ветряных и солнечных электростанций в КНР в будущем будет производить почти вдвое больше энергии, чем остальные страны вместе взятые, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет неправительственной организации Global Energy Monitor (GEM).

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Согласно материалу, строящиеся ветряные и солнечные электростанции в Китае смогут генерировать до 339 ГВт, что вдвое превышает общемировые темпы развития "зеленой энергетики" и более чем в 8 раз превосходит аналогичный показатель в США, где строится всего 40 ГВт. Исследователи из GEM рассматривали только солнечные фермы мощностью 20 МВт и более, что указывает на потенциально еще более высокий общий объем солнечной энергии в Китае, так как на небольшие фермы приходится около 40% солнечной генерации в стране.

Авторы статьи отмечают, что в последние годы в Китае наблюдается настоящий бум возобновляемых источников энергии, чему способствует мощная государственная поддержка. С марта 2023 по март 2024 года в стране было установлено больше солнечных панелей, чем за предыдущие три года вместе взятые, и больше, чем в остальном мире за аналогичный период. Китай находится на пути к достижению показателя в 1200 ГВт выработки "зеленой энергии" к концу десятилетия, что на шесть лет опережает цель правительства.