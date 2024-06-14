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Финансовый портфель
Представлен Nissan Leaf 2025 модельного года
Комплектация S начального уровня будет стоить 29 280 долларов.

Автопроизводитель Nissan анонсировал выпуск Nissan Leaf 2025 модельного года, который будет стоить столько же, сколько и прошлогодняя версия. Это последний модельный год для данного хетчбэка, поскольку компания планирует заменить его новым кроссовером.

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Модель Nissan Leaf S начального уровня будет стоить $29,280. Она оснащена аккумулятором емкостью 40 кВт•ч, который обеспечивает запас хода до 250 км. Это идеальный вариант для городских поездок и ежедневного использования.

Модель SV Plus, оснащенная более мощным аккумулятором емкостью 60 кВт•ч, может похвастаться запасом хода до 340 км. Стоимость этой комплектации составляет $37,330. Это делает ее подходящей для более длительных поездок и путешествий.

Вся линейка Nissan Leaf 2025 оснащена пакетом безопасности Nissan Safety Shield 360 в стандартной комплектации. Этот пакет включает в себя такие функции, как автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде с полосы и мониторинг слепых зон. Комплектация SV Plus дополнительно оснащена системой ProPilot Plus, которая обеспечивает помощь при вождении, и интеллектуальной системой кругового обзора, обеспечивающей более безопасное и удобное маневрирование.

Nissan обновил Leaf второго поколения к 2023 году, придав ему современный вид с новой решеткой радиатора, передним бампером и фарами. 

Компания упростила модельный ряд до двух основных комплектаций: S и SV Plus. Модель S оснащена электродвигателем мощностью 147 л.с., в то время как SV Plus получила более мощный двигатель на 214 л.с. Обе комплектации оснащены 8,0-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. 

Комплектация SV Plus включает в себя такие дополнительные опции, как 17-дюймовые колеса, светодиодные фары, противотуманные фары, кожаный руль с подогревом и подогрев передних сидений. Эти функции делают поездки на Nissan Leaf еще более комфортными и приятными.

Таким образом, Nissan Leaf 2025 модельного года сочетает в себе доступную цену, современные технологии и высокую степень комфорта, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет надежный и экономичный электромобиль.

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