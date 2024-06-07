Пройти в метро можно будет с помощью биометрии, зарегистрированной в системе «Единая биометрическая система».

До конца 2025 года в шести российских городах планируется внедрить систему оплаты проезда в метро с помощью биометрии. Официально об этом заявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

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По словам Григоренко, уже этим летом жители и гости Казани смогут воспользоваться новой системой оплаты проезда, а до конца 2024 года эта технология будет доступна в Нижнем Новгороде. Внедрение биометрической оплаты в этих городах станет первым шагом к масштабному распространению технологии по всей стране.

Проезд в метро можно будет оплатить с помощью биометрических данных, зарегистрированных в государственной информационной системе «Единая биометрическая система» (ЕБС). По словам Григоренко, на данный момент в системе зарегистрированы данные около 2 миллионов россиян, и это число продолжает расти.

Ранее система оплаты взглядом была протестирована в метрополитене Санкт-Петербурга, а также успешно работает в Москве. Опыт этих городов показывает, что новая технология существенно ускоряет процесс прохода через турникеты и делает поездки более удобными для пассажиров.

Биометрическая система значительно ускоряет процесс прохода через турникеты. Это особенно важно в крупных городах с интенсивным пассажиропотоком, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Использование биометрических данных повышает уровень безопасности, так как исключает возможность использования поддельных или утерянных проездных документов. Только зарегистрированный пользователь сможет пройти через турникет.

Новая система позволяет пассажирам не задумываться о поиске и пополнении проездных билетов. Всё, что нужно — это зарегистрировать свою биометрию в ЕБС и наслаждаться быстрым и удобным проходом через турникеты.

После успешного запуска системы в Казани и Нижнем Новгороде планируется её внедрение ещё в четырёх городах России.

С развитием технологии биометрической идентификации система будет становиться всё более точной и надёжной. Это откроет новые возможности для её применения не только в метрополитенах, но и в других сферах общественного транспорта и городской инфраструктуры.