Это возможно будет первая забастовка в истории Samsung. В течение последних нескольких недель сотрудники время от времени протестовали перед офисами компании в Сеуле и заводом по производству чипов в Хвасоне.

Впервые в истории компании Samsung, работники, входящие в профсоюз, намерены устроить забастовку. Это событие запланировано на 7 июня и продлится один день. В национальном профсоюзе Samsung Electronics состоит более 30 тысяч человек - более пятой части всей рабочей силы компании в Южной Корее.

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Дата забастовки была объявлена на этой неделе в прямом эфире. Во время трансляции сотрудники держали плакат с надписью: «Мы больше не можем терпеть трудовые репрессии». Это заявление подчеркнуло серьёзность намерений работников и их недовольство текущими условиями труда.

Основной причиной забастовки стало неудовлетворение работников действиями компании в отношении их требований. Хотя Samsung объявила о повышении заработной платы на 5,1%, этого оказалось недостаточно для профсоюза. Работники требуют дополнительного дня отпуска и более прозрачных оценок производительности труда, что непосредственно влияет на получение бонусов.

Профсоюз сообщил, что компания не смогла представить компромиссный план во время переговоров, состоявшихся в понедельник. Это стало последней каплей, подтолкнувшей работников к решению о забастовке.

В ответ на объявление о забастовке, в Samsung Electronics заявили: «Мы будем искренне участвовать в переговорах с профсоюзом». Это заявление показывает готовность компании к диалогу и поиску решения конфликта.

Забастовка не стала внезапным событием. В течение последних нескольких недель сотрудники Samsung время от времени протестовали перед офисами компании в Сеуле и заводом по производству чипов в Хвасоне. Эти протесты были предвестниками забастовки, которая запланирована на 7 июня.

Учитывая масштаб и важность события, результаты забастовки могут оказать значительное влияние на внутреннюю политику Samsung и другие компании в Южной Корее.

Кратковременная забастовка может привести к временным сбоям в производственном процессе. Важно, чтобы компания и профсоюз как можно скорее нашли компромиссное решение, которое удовлетворит обе стороны и предотвратит длительные протесты.