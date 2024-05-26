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АвтоВАЗ назвал 5 ключевых особенностей Lada Vesta NG
Спустя год с начала серийного производства Lada Vesta NG АвтоВАЗ решил обратить внимание потенциальных покупателей на ключевые технические особенности машины.

Прошёл год с начала серийного производства Lada Vesta NG, и АвтоВАЗ решил выделить 5 ключевых технических особенностей этой модели.

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Одной из главных особенностей Lada Vesta NG является её мощный подрамник. По словам производителя, благодаря этому нововведению кузов автомобиля не деформируется под воздействием перегрузок в виражах, а машина четко откликается на каждое движение руля. Это улучшает управляемость и устойчивость автомобиля на дороге, делая его более безопасным и комфортным в управлении.

Второй важный аспект – это надёжный двигатель. Оба мотора, 1,6-литровый и 1,8-литровый, относятся к категории «безвтыковых». Это означает, что при обрыве ремня поршни не столкнутся с клапанами, что предотвращает серьёзные повреждения двигателя. Мотор 1.8 EVO оборудован фазовращателем, который регулирует положение открытия впускных клапанов, увеличивая мощность и тягу. Двигатель объёмом 1,6 литра оснащён системой динамического наддува, что позволяет увеличить крутящий момент на низких оборотах.

Lada Vesta NG получила капсулу безопасности, изготовленную из сталей повышенной прочности. В эту конструкцию входят пороги, стойки кузова, силовые элементы крыши, тоннель пола и поперечины. Некоторые элементы каркаса выполнены из сталей особо высокой прочности.

Запас хода Lada Vesta NG составляет внушительные 900 км. Это стало возможным благодаря пластиковому топливному баку объёмом 55 литров. Такой объём обеспечивает длительные поездки без необходимости частых заправок, что особенно удобно для дальних путешествий. Бак выполнен из многослойного материала, который не подвержен коррозии. 

Последним, но не менее важным аспектом, является антикоррозийная защита. На заводе в скрытые полости автомобиля заливают специальный восково-масляный материал, который глубоко проникает во фланцевые соединения, обеспечивая надёжную защиту от коррозии. Эта мера помогает сохранить автомобиль в отличном состоянии на протяжении всего срока эксплуатации.

АвтоВАЗ продолжает совершенствовать свои модели, делая Lada Vesta ещё более привлекательной для покупателей. Технические новшества и улучшения обеспечивают надёжность, безопасность и комфорт, что делает эту модель конкурентоспособной на российском рынке.

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