Обещание, конечно, выглядит достаточно забавным, учитывая существование в линейке компании Mustang Mach-E — электрического авто и к тому же кроссовера.

Компания Ford заявила, что никогда не выпустит Mustang, который не будет соответствовать традиционным представлениям об этом культовом автомобиле. Генеральный директор Ford, Джим Фарли, в интервью Autocar поделился планами компании относительно будущего легендарного пони-кара.

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Фарли подчеркнул, что Mustang стал самым продаваемым купе в мире, и Ford намерена продолжать выпускать эти автомобили, сохраняя их дух и характер. Новые варианты могут появиться только в том случае, если они будут иметь «характеристики и подход» существующих моделей.

Ford пообещала, что никогда не выпустит электрический Mustang или внедорожник с этим названием. Фарли отметил: «Мы никогда не построим Mustang, который не будет "Мустангом". Например, никогда не будет маленького двухрядного внедорожника Ford с наклеенным значком Mustang». Однако компания рассматривает возможность создания Mustang с другими формами кузова, например, четырёхдверного, при условии сохранения всех характеристик и характера оригинала.

В то же время Джим Фарли допустил, что будущие модели Mustang могут быть оснащены гибридными силовыми установками. Он подтвердил, что компания не планирует выпускать полностью электрические версии Mustang, что выглядит несколько иронично на фоне существования в линейке Ford модели Mustang Mach-E — электрического кроссовера.

В заключение, заявления Ford демонстрируют стремление компании сохранить традиции и уникальность Mustang, несмотря на эволюцию автомобильного рынка и внедрение новых технологий. Компания продолжит исследовать возможности гибридных силовых установок, но при этом будет оставаться верной духу Mustang.