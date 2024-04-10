На прошлой неделе Tesla опубликовала данные о производстве и продажах за первый квартал 2024 года. Данные показали, что в общей сложности было поставлено 386 810 автомобилей, что на 8,5% меньше, чем в прошлом году.

Аналитики из компании Robert W. Baird предупредили о возможном снижении продаж автомобилей Tesla во втором квартале после неудовлетворительных результатов в первом квартале текущего года.

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Бен Калло из Robert W. Baird отметил в своем отчете, что Tesla может столкнуться с трудностями во втором квартале. Ожидается, что компания поставит 444 510 автомобилей, что на 4,6% меньше, чем год назад. Данные о производстве и продажах за первый квартал 2024 года показали, что Tesla поставила 386 810 автомобилей, что на 8,5% меньше, чем в предыдущем году.

Росс Гербер, генеральный директор Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, критически оценил результаты Tesla в первом квартале. В своем заявлении он также подчеркнул, что Илон Маск должен нести полную ответственность за результаты компании, отметив, что его личное поведение и решения имеют значительное влияние на деловую репутацию и доверие к бренду Tesla.

Илон Маск отреагировал на заявление Гербера, назвав его "идиотом" и высказав своё мнение относительно текущей ситуации. Он подчеркнул, что не следует делать кардинальных выводов на основе одного квартала, так как он был сложным для всех автомобильных компаний. Маск отметил, что даже у китайского производителя BYD продажи упали на 42% по сравнению с предыдущим кварталом, что свидетельствует о сложной обстановке на рынке в целом.

Ранее было объявлено, что 87% владельцев Tesla в США выразили готовность к повторной покупке автомобилей данной марки, что подчеркивает веру в продукцию компании среди потребителей.