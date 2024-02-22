Старший менеджер по продуктам компании ConsenSys, разработавшей MetaMask, Барбара Шорхит отметила, что «платформа определяет ежемесячного активного пользователя как человека, который загружает страницу в расширении MetaMask или открывает мобильное приложение хотя бы один раз в течение любого скользящего 30-дневного периода».

Количество активных пользователей Ethereum-кошелька MetaMask продолжает стремительно расти, достигнув более 30 миллионов в январе, по данным Blockworks. Это значительное увеличение по сравнению с 19 миллионами пользователей в сентябре прошлого года. Максимальное число активных пользователей, зарегистрированное в январе 2022 года, составило 31,7 миллиона. MetaMask подчеркнул, что количество активных пользователей приближается к уровню, замеченному в период пика последнего бычьего рынка.

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Одной из ключевых инициатив MetaMask является повышение уровня безопасности для своих пользователей. В рамках этой стратегии компания интегрировала инструмент безопасности Web 3.0, известный как Blockaid для Ethereum. Более 76 000 уникальных пользователей Ethereum-кошелька MetaMask успешно подключили оповещения Web 3.0-инструмента безопасности Blockaid на этапе бета-тестирования. Этот инновационный шаг позволил предотвратить более 30 000 потенциально вредоносных транзакций, подчеркивая важность безопасности в мире криптовалют.

Blockaid предоставляет пользователям MetaMask автоматические оповещения о потенциально вредоносных транзакциях, включая попытки фишинга, мошенничества и взлома. Этот интегрированный инструмент стал частью MetaMask в октябре прошлого года и, начиная с января, стал доступен по умолчанию для пользователей сети Ethereum. Теперь MetaMask расширяет поддержку данного инструмента на другие блокчейны, включая Polygon, Arbitrium, Optimism, Avalanche, BNB Chain и Linea.

В августе 2023 года MetaMask совместно с финтех-компанией Banxa представили функцию мгновенной покупки криптовалют через платежную систему Apple Pay. Это стало дополнительным шагом в упрощении доступа пользователей к миру криптовалют и расширении функционала платформы MetaMask.

Рост числа активных пользователей MetaMask, интеграция инструмента безопасности Blockaid и новые возможности для покупки криптовалют через Apple Pay подчеркивают стремление компании к постоянному улучшению пользовательского опыта и обеспечению безопасности операций в мире криптовалют.