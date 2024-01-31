Компания Илона Маска, Neuralink, добилась впечатляющего прорыва, успешно внедрив мозговой чип-имплантат первому добровольцу. Сам миллиардер объявил об этом на пресс-конференции, отметив, что после процедуры отмечена "многообещающая" нейронная активность, а пациент успешно проходит восстановление.

Инновационная компания Илона Маска, Neuralink, сделала ошеломляющий прорыв, успешно вживив мозговой чип-имплантат первому добровольцу. Это важное событие было оглашено самим миллиардером в ходе пресс-конференции. Маск сообщил, что после процедуры была обнаружена "многообещающая" нейронная активность, а пациент проходит восстановление.

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Первый продукт, представленный Neuralink, получил название Telepathy. Эта удивительная технология позволяет управлять телефоном, компьютером и практически любым устройством просто при помощи мыслей. Особенно это актуально для людей, потерявших способность пользоваться конечностями. Маск подчеркнул, что целью проекта является объединение человеческого мозга с компьютерами для помощи людям, сталкивающимся с трудными неврологическими заболеваниями. Например, парализованные пациенты смогут управлять цифровыми устройствами силой мысли.

Для осуществления этого революционного проекта используется сверхточный робот-хирург. Он внедряет в мозг 64 специальные нити, тоньше человеческого волоса. Эта передовая технология передает нейронные сигналы, которые преобразуются в конкретные действия, такие как движение конечностей.

После первых анонсов Neuralink вокруг проекта появилось множество токенов, включая NLINK. За последние сутки стоимость NLINK выросла на 600%, согласно данным CoinMarketCap. Ранее миллиардер заявлял о том, что ни одна из его компаний не планирует выпускать свою собственную криптовалюту.

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Neuralink получила разрешение на испытания на людях в мае 2023 года от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В сентябре уже начали выбирать первых участников для испытаний. Стоит отметить, что в августе проект закрыл раунд финансирования на рекордную сумму $280 млн. Основным инвестором стал фонд Питера Тиля Founders Fund, который поддерживал такие крупные организации, как SpaceX, Stripe, Paxos и другие. Это свидетельствует о высоком потенциале Neuralink в области нейротехнологий.