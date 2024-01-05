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Финансовый портфель
Неприятное начало года для Apple: два понижения рейтинга за неделю
Аналитики выразили беспокойство за компанию Apple по нескольким аспектам, включая снижение оценок и целевых цен на акции из-за недостаточных продаж iPhone в Китае и ограниченного роста в других сегментах, таких как Mac, iPad и устройства для ношения.

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Акции компании получили два понижения рейтинга за неделю: сначала от Barclays, а затем от Piper Sandler. Аналитики Barclays во главе с Тимом Лонгом снизили свою оценку с рыночного веса до недооценки, корректируя целевую цену на акции с 161 до 160 долларов. В заметке аналитиков упоминается "неудовлетворительные" продажи iPhone 15 в Китае, одном из крупнейших рынков Apple, а также "отсутствие роста продаж Mac, iPad и устройств для ношения". 

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Аналитики Piper Sandler во главе с Харшем Кумаром снизили свою оценку с избыточной до нейтральной, снизив целевую цену с 220 до 205 долларов. Кумар отметил, что они обеспокоены запасами смартфонов в первой половине года и считают, что темп роста объемов продаж достиг пика, сообщает Reuters. Аналитики также упомянули "ухудшающуюся макроэкономическую среду в Китае", согласно Reuters.

Акции Apple закрылись на уровне 181,91 доллара в четверг, потеряв 1,27%. За последние пять дней акции Apple упали на более чем 6% — это худшая производительность по сравнению с широким рынком за тот же период времени; широкий рынок упал всего на 2%.

Apple также оказалась в центре бурной судебной борьбы. Патентный спор компании с производителем медицинских устройств Masimo временно привел к запрету продажи в США Apple Watch Series 9 и Ultra 2.

Помимо Apple, для более широкой группы "Великолепной семерки" технологических компаний начало было неровным. Эта группа включает в себя Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla.

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В течение первых двух дней торгового года их акции суммарно упали на 316 миллиардов долларов, согласно данным финансового поставщика рыночных данных Refinitiv. Apple лидировала по потерям за этот период, акции упали на более чем 4%, лишив компанию почти на 130 миллиардов долларов стоимости.

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