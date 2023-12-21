Европейский Союз начал официальное расследование по поводу возможных нарушений компанией X, принадлежащей Илону Маску. Обвинения включают распространение экстремального контента и дезинформации. Комиссар по цифровым технологиям, Тьерри Бретон, выразил подозрения о нарушениях правил прозрачности. X заявила о сотрудничестве с регуляторами и стремлении создать безопасную среду для пользователей, сохраняя свободу выражения.

Европейский Союз вынес официальное заявление о подозрениях в нарушениях, совершенных компанией X, которая принадлежит Илону Маску, по новым правилам, устанавливающим жесткие меры против экстремального контента и дезинформации.

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Комиссар по цифровым технологиям, Тьерри Бретон, отметил наличие подозрений о нарушениях со стороны X, включая нарушения правил по прозрачности. В ответ X сообщила о сотрудничестве с регуляторами, при этом подчеркнув важность сохранения независимости процесса и его соответствия закону.

Компания X выразила стремление к созданию безопасной и доступной среды для всех пользователей, поддерживая свободу выражения. В своем заявлении отметили постоянную работу в направлении достижения этой цели.

Европейский Союз начал первое официальное разбирательство согласно Закону о цифровых услугах (DSA). Этот закон предусматривает строгие правила для крупных технологических компаний и обязывает их дополнительно защищать пользователей от экстремального контента. В случае нарушений им грозят огромные штрафы или отстранение от работы.

Представитель Еврокомиссии, Йоханнес Барке, подчеркнул начало официального судебного расследования против X на основании ряда предполагаемых нарушений Закона о цифровых услугах. Открытие разбирательства означает начало расследования систем и политик компании X, связанных с предполагаемыми нарушениями, но не определяет исход данного расследования.

В октябре ЕС начал расследование деятельности X после возможного распространения террористического и насильственного контента, а также разжигания ненависти в результате конфликта между ХАМАС и Израилем. Компания заявила о удалении сотен аккаунтов, связанных с ХАМАС, однако остаются вопросы, требующие дальнейшего расследования.

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Официальное расследование Еврокомиссии в отношении компании X отражает серьезные обвинения и наблюдаемый рост контроля за деятельностью крупных технологических платформ в целях защиты пользователей и борьбы с нежелательным контентом.