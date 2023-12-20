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Китайская видеокарта Moore Threads MTT S4000 - 48 ГБ GDDR6, производительность близка к RTX 4070
Этот ускоритель не просто видеокарта для обычных пользователей, а мощное устройство, призванное для Центров Обработки Данных и искусственного интеллекта. Он базируется на мощном GPU с архитектурой третьего поколения MUSA.

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Недавно представленный графический ускоритель Moore Threads MTT S4000 стал объектом ожидания многих технологических энтузиастов. Его внушительные 48 ГБ памяти и высокая производительность, близкая к RTX 4070, устанавливают новые стандарты в области технологий.

Этот графический ускоритель не является обычной видеокартой для потребителей, скорее, это мощное устройство, предназначенное для Центров Обработки Данных и искусственного интеллекта. В его основе лежит мощный GPU с архитектурой третьего поколения MUSA. Хотя конфигурация самого GPU остается неизвестной, есть много других важных деталей.

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В режиме FP32 устройство достигает 25 TFLOPS производительности, чуть уступая RTX 4070. Однако, в режимах FP16/BF16, которые критически важны для искусственного интеллекта, эта карта показывает впечатляющие 100 TOPS. Режим INT8 позволяет достичь 200 TOPS производительности.

MTT S4000 оборудована 48 ГБ памяти GDDR6 с частотой 16 ГГц, а пропускная способность достигает 768 ГБ/с. Это устройство также поддерживает PCIe 5.0, имеет четыре видеовыхода и способно обрабатывать одновременно до 96 потоков видео в Full HD.

Пока нет данных о потреблении энергии или техпроцессе, но учитывая, что это специализированное решение для искусственного интеллекта, эти аспекты, скорее всего, не будут первостепенными для клиентов Moore Threads.

Архитектура MUSA становится ключом для ускорения глубокого обучения благодаря своей простоте использования, масштабируемости и совместимости. Она лежит в основе облачных решений GPU, используя инновационные технологии виртуализации и контейнеризации графических процессоров.

Второе поколение Moore Thread Intelligent Multimedia Engine (MT Smart Media Engine 2.0) обеспечивает высокую производительность видеоприложений в облаке до разрешения 8K, поддерживая обработку HDR видео в реальном времени. Это значительно улучшает использование GPU в облаке.

Платформа Moore Thread Metaverse (MTVERSE) предоставляет полный спектр решений от аппаратных кластеров до инструментов SDK, охватывая ключевые элементы метавселенной. Платформа Yuanchuang помогает разработчикам использовать MTT S3000 для метавычислений, игровой разработки, цифровых близнецов и других приложений, способствуя творческому потенциалу.

MT Mesh 2.0 предоставляет гибкое управление вычислительной мощностью GPU, поддерживая разделение и виртуализацию графических процессоров. Технология ускорения контейнера Android ACX значительно улучшает облачные решения для мобильных устройств.

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MTT S3000, в сочетании с архитектурой MUSA и инновационными решениями Moore Thread, представляет значимый прогресс в развитии вычислительной мощности для метавселенной, игровой индустрии, облачных решений и глубокого обучения.

#видеокарта #gddr6 #новости технологий #графический ускоритель #графическая карта #китайские технологии #moore threads mtt s4000 #musa
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