AMD BC-250, представленная в 2022, базируется на чипах PS5, но используется для добычи криптовалюты. ейчас эти платы скорее коллекционный экспонат, чем активное оборудование, и часто продаётся на eBay по завышенным ценам.

AMD BC-250, анонсированная весной 2022 года, оказалась необычным продуктом в мире криптовалютного майнинга. Это оборудование, разработанное на основе чипов, предназначенных для игровых приставок PlayStation 5, но применяемое для добычи криптовалюты. Несмотря на свою уникальность, сейчас оно больше напоминает музейный экспонат и часто встречается на площадке eBay по высоким ценам.

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Эта видеокарта основана на чипах Ariel/Oberon, которые изначально предназначались для PlayStation 5, но были переориентированы для использования в системах майнинга. Подобное приспособление также замечено в настольных платформах AMD 4800S, собранных на чипах от Xbox Series X.

Чипы Ariel/Oberon объединяют в себе центральный процессор Zen 2 и графику RDNA 2, и, хотя они предназначены для игровых консолей, их использование в майнинговых системах вызывает вопросы из-за их неидеальной пригодности для этой цели.

Предполагалось, что эта система сможет генерировать до 610 Мхеш/с в алгоритмах ETHASH и ETC. Каждая карта оснащена 16 Гбайт памяти GDDR6, пассивным кулером и нестандартным интерфейсом USB и Ethernet.

Кроме основных характеристик, каждая карта также имеет порт DisplayPort и, несмотря на свою необычность, предоставляет возможность подключения к различным устройствам.

Последние изменения в экономике майнинга резко изменили сценарий. Ранее один графический процессор от PlayStation 5 приносил ежедневную прибыль около $2, но снижение этой цифры более чем в десять раз делает майнинг на этих картах невыгодным.

Интересно, что на площадке eBay продавцы просят около $500 за каждую карту AMD BC-250, тогда как по той же цене можно приобрести новую Sony PlayStation 5 с полностью рабочим процессором.

В настоящее время, с учётом обвала цен на криптовалюту, стоимость этого оборудования кажется чрезмерной и непрактичной.

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AMD BC-250 представляет собой уникальный пример переориентации технологий из игровой сферы в сегмент криптовалют. Однако, с изменением экономических условий на рынке майнинга, его ценность уменьшилась, что делает его покупку на площадке eBay нецелесообразной.