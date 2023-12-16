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В ходе рассмотрения юридического спора, компания Apple противостояла Corellium - разработчику виртуальных копий iOS-устройств. Они привлекли внимание суда из-за использования Corellium исследователями безопасности. Точные условия урегулирования конфликта не были разглашены.
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Интересно отметить, что изначально Apple пыталась приобрести Corellium за $23 миллиона. Однако спустя год после неудачных переговоров компания обратилась в суд против стартапа из Флориды. В 2019 году Apple обвинила Corellium в незаконной продаже виртуальных копий операционных систем iPhone и iPad. Она указала на то, что Corellium представляет свою деятельность как помощь в обнаружении уязвимостей безопасности.
В ответ на иск Apple, Corellium подала контр-иск на $300 тысяч. Основатели стартапа утверждали, что им не была выплачена оплата за обнаруженную уязвимость в системе безопасности iOS, и они имеют право на эту компенсацию.
Далее Apple расширила обвинения в суде, утверждая нарушение Corellium Закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA). Это было вызвано возможностью программного обеспечения Corellium обходить систему защиты авторских прав.
В конце 2020 года Apple потерпела поражение в суде против Corellium. Федеральный суд во Флориде вынес решение в пользу стартапа, указав на его добросовестное использование доступных ресурсов для создания эмулятора iOS.
В 2021 году стало известно, что Apple отозвала свой иск к Corellium, что фактически завершило судебный процесс между компаниями.
Эта история конфликта между Apple и Corellium яркий пример сложных судебных процессов в IT-индустрии, где урегулирование конфликтов играет важную роль в развитии технологических компаний.