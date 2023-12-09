Парламент Болгарии принял решение, отменяющее вето президента, что открывает путь для передачи бронетранспортеров Украине. Это решение оказывает значительное влияние на обе страны и поднимает ряд важных вопросов относительно безопасности и международных отношений.

Украина скоро может получить значительную партию бронетранспортеров от Болгарии, как сообщают несколько украинских СМИ, ссылаясь на результаты голосования в болгарском парламенте.

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После недавнего голосования в законодательном органе Болгарии было принято решение против вето президента Румена Радева, которое запрещало передачу Украине 100 бронетранспортеров. Это голосование сняло юридические барьеры для начала поставок военной техники в Украину.

Президент Болгарии, Румен Радев, ранее высказывал опасения относительно сделки, настаивая на том, что депутаты парламента не имели достаточной информации о предполагаемой сделке с Украиной. Он подчеркивал важность бронетранспортеров для собственной страны в контексте национальной безопасности, утверждая их потенциальную полезность в охране границы и при оказании помощи в экстренных ситуациях.

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Однако сделка вызвала разногласия внутри страны. Даже во время парламентских слушаний произошла стычка депутатов. Множество сторонников и противников передачи военной помощи Украине выразили свои позиции.