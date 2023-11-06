Официальный представитель ХАМАСа, Гази Хамад, подтвердил намерение организации продолжать атаки на Израиль и утверждал, что это будет происходить до полного исчезновения Израиля.

В заявлении официального представителя ХАМАСа, Гази Хамада, отмечается настойчивость организации продолжать атаки на Израиль, выражая убеждение в том, что подобные действия являются необходимостью до полного устранения этой страны. По словам Хамада, Израиль представляет угрозу для безопасности в регионе и является фактором военного и политического нарушения в арабском и исламском мире.

реклама

Одновременно Хамад выразил желание донести "урок" до Израиля, подчеркнув, что операция "Потоп в Аль-Аксы" будет повторяться многократно впредь, поскольку ХАМАС уверен в своей решимости и способностях для этого. Он также отметил, что несмотря на стремление избежать воздействия на гражданское население, возникли определенные сложности в ходе прорыва на израильскую территорию.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сохраняя твердость в позиции, Хамад подчеркнул, что нападения на Израиль будут продолжаться, пока не будет достигнута полная ликвидация этой страны, считая существование Израиля нелогичным. Это, по его мнению, является единственным способом прекратить оккупацию палестинских территорий и обеспечить стабильность в регионе.