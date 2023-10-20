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Финансовый портфель
Разработчик медиа-платформы Odysee и стартап LBRY прекращают деятельность
У стартапа LBRY появились юридические проблемы, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила его в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

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В ноябре 2022 года, судья штата Нью-Гэмпшир Пол Барбадоро принял решение, которое поставило небольшой стартап LBRY на путь к прекращению его деятельности. Этот стартап, который разрабатывал децентрализованную медиа-платформу Odysee, был обвинен в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токена LBC в рамках ICO на $11 миллионов. Давайте рассмотрим подробнее эту историю и ее последствия.

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В марте 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против LBRY, обвиняя стартап в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Это касалось токена LBC, который был продан на сумму в $11 миллионов в рамках ICO. SEC утверждала, что такие действия нарушают законодательство о ценных бумагах.

В ноябре 2022 года судья Пол Барбадоро принял решение в пользу SEC, оставив стартап беззащитным перед требованиями регулятора. Это решение стало серьезным ударом для команды разработчиков LBRY и Odysee.

В мае 2023 года SEC ходатайствовала об уменьшении гражданского штрафа по приговору LBRY с $22 миллионов до $111 614. Комиссия признала, что стартапу "недостаточно средств" на выплату первоначальной суммы, и он "близок к прекращению бизнеса". Это был сигналом того, что финансовые ресурсы стартапа были исчерпаны.

В сентябре того же года стартап сделал попытку возобновить тяжбу с SEC, но в результате пришел к решению о закрытии. Обязательства перед властями, командой юристов и частными инвесторами достигли "нескольких миллионов долларов".

На их погашение внешние управляющие использовали все доступные активы стартапа, включая платформу Odysee. Однако следует отметить, что это не затрагивало блокчейн LBRY как децентрализованный продукт с открытым исходным кодом. Команда проекта подчеркнула, что благодаря децентрализации, блокчейн LBRY продолжает существовать независимо от судеб стартапа.

Важным моментом является тот факт, что в течение всего срока разбирательства с SEC, платформа Odysee продолжала публиковать контент. Пользователи продолжали активно использовать эту медиа-платформу. По данным CoinGecko, ежемесячная аудитория Odysee составляла примерно 5,3 миллиона уникальных пользователей. Это самый высокий показатель среди децентрализованных социальных медиа.

Даже при финансовых трудностях, связанных с юридическими спорами, платформа Odysee оставалась популярной среди пользователей, что подчеркивает ее ценность. Команда стартапа категорически отказалась от каких-либо дальнейших разбирательств с SEC. Сразу после публикации сообщения об окончании деятельности стартапа, всё руководство LBRY ушло в отставку. Это был неожиданный поворот событий, который сильно повлиял на сообщество пользователей.

Сравнение ситуации с Ripple не осталось незамеченным. В тот момент, когда SEC отказалась от обвинений против сооснователя Ripple и его CEO в нарушении законодательства о ценных бумагах, LBRY закрывал свою деятельность под давлением регулятора.

Эксперты отмечают, что LBRY смог привлечь на свою контент-платформу миллионы пользователей, но рыночная капитализация XRP (криптовалюты, связанной с Ripple) значительно превышает капитализацию токена LBC стартапа LBRY. Отсутствие достаточных финансовых ресурсов предопределило неудачу стартапа.

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История прекращения деятельности стартапа LBRY и его медиа-платформы Odysee стала одним из недавних эпизодов в мире криптовалют и блокчейн-проектов. Этот случай подчеркивает важность соблюдения законодательства и обязательств перед регуляторами для долгосрочной успешной работы в этой сфере.

#сша #бизнес #sec #стартапы #lbry
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