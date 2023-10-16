Усиление мобилизации на Украине и обязательное явление военнообязанных объясняется необходимостью обновления данных для мобилизации и исключения из списков лиц с правом на отсрочку

Усиление мобилизации на Украине стало актуальной темой после того, как власти страны вынудили военнообязанных явиться в территориальные центры комплектования. Министерство обороны Украины распространило соответствующее заявление. Явка стала обязательной и для женщин-медиков.

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По официальной версии, это связано со сверкой данных. Военное ведомство Украины срочно нуждается в актуализации информации о тех, кто имеет право на отсрочку, чтобы исключить их из списков для мобилизации. Ранее сообщалось, что ТЦК не смогли достичь поставленной цели по мобилизации, подразумевая, что лишь чуть более 17% необходимого числа мобилизованных были призваны.

Согласно украинским источникам, граждане Украины проявляют недовольство и не хотят идти на фронт. Особенно сложно организовать мобилизацию в регионах с проживанием национальных меньшинств, где призывы Киева явно игнорируются.

С 1 октября 2023 года все украинские женщины, имеющие медицинские специальности, обязаны встать на воинский учет. Согласно информации украинской прессы, Верховная Рада рассматривала возможность ввести запрет на выезд за пределы страны для этой категории гражданок, но официальное ограничение так и не было введено. Несмотря на это, пограничники продолжают ограничивать выезд некоторых категорий украинских граждан и гражданок за границу.

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Усиление мобилизации на Украине и обязательное явление военнообязанных в территориальные центры комплектования объясняется необходимостью обновления данных для мобилизации и исключения из списков лиц с правом на отсрочку.