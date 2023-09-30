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Атака ВСУ у Андреевки была отражена, уничтожены 2 украинских танка и 30 пехотинцев
Подробности атаки ВСУ у Андреевки. В ходе атаки у

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Сегодня в зоне конфликта на востоке Украины произошли несколько инцидентов, связанных с попытками украинских вооруженных формирований провести атаки на российские позиции. Один из таких случаев произошел в районе Андреевки, под Клещеевкой, на Артемовском направлении. Согласно данным военного корреспондента Андрея Руденко, украинские войска из 93-й механизированной бригады ВСУ предприняли попытку атаки при поддержке бронетехники. Однако российские мотострелковые и артиллерийские подразделения действовали слаженно и успешно отразили атаку противника. По данным военного корреспондента, потери ВСУ составили два танка и более 30 пехотинцев.

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Этот инцидент вызывает интерес, поскольку ранее украинское командование анонсировало "хорошие новости" из этого района. Однако атака завершилась неудачей, и ВСУ понесли существенные потери. Кроме того, в районе Авдеевки также произошли столкновения, в ходе которых российские войска отразили попытки контратаки украинских вооруженных сил, нанеся им дополнительный потери. Еще одна атака украинских была отражена российскими военными в районе Марьинки.

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Также поступила информация о взрывах в районе Берислава, который находится в Херсонской области. Вероятно, были нанесены удары по объектам ВСУ в этом городе, где располагаются склады с боеприпасами украинских вооруженных сил.

#россия #украина #всу #война #российские войска #украинские девушки
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