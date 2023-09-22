Узнайте, как крупнейший эмитент стабильных монет, Tether Limited, потратил $420 миллионов на графические процессоры от Nvidia и вложился в индустрию искусственного интеллекта через Northern Data. Это решение может изменить баланс сил в криптовалютной сфере и привнести новые технологические революции.

Компания USDT Tether Limited решила вложить $420 миллионов в приобретение 10 000 чипов H100 от Nvidia. Этот шаг придал новое направление майнинговой компании Northern Data, которая специализируется на аренде вычислительных мощностей для стартапов в области искусственного интеллекта, и стал основой для будущих изменений в индустрии, подчеркивает Forbes.

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Чтобы осуществить эту сделку, Tether решила использовать свою ирландскую фирму Damoon, чтобы стать акционером Northern Data. Northern Trust в свою очередь получит 70% доли в этой фирме и оставит себе опцион на выкуп оставшихся 30%. Финансовые детали этой транзакции остаются под покровом тайны.

Главный исполнительный директор Northern Data, Аруш Тиллайнатан, отметил, что Tether продемонстрировала свою финансовую мощь, позволившую ей приобрести необходимое оборудование. Этот ход вызывает внимание, поскольку ранее майнинговая компания использовала офшорные структуры для покупки оборудования, что поднимало вопросы со стороны регуляторов относительно прозрачности ее финансовой деятельности.

Следует отметить, что в мире вычислительной техники чипы стоимостью $40 000 стали объектом борьбы и конкуренции, особенно в свете растущего интереса к разработке искусственного интеллекта.

Northern Data присоединилась к ряду компаний, таких как Coreweave, Hive, Crusoe и Hut 8, которые переориентировались на добычу криптовалюты после перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake. Согласно этой сделке, Northern Data ожидает получить около 2% от общего объема поставок H100 в этом году, что сделает ее крупнейшим оператором в Европе, следом за гигантами Amazon, Microsoft и Oracle.

Закупка 10 000 чипов оказалась гораздо более масштабной по сравнению с аналогичными операциями Саудовской Аравии (3 000 чипов) и Великобритании (с бюджетом в £100 миллионов). Ранее Tether объявила о чистой прибыли в размере $850 миллионов за второй квартал. Большая часть резервов USDT обеспечивается денежными средствами и их эквивалентами, составляя 85% от общей суммы.

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Напомним также, что в мае главный технический директор компании, Паоло Ардоино, выразил уверенность в возможности исследования новых бизнес-направлений благодаря высокой доходности эмитента. Впоследствии стало известно, что Tether вложила $1 миллиард в проект по майнингу биткоина в Сальвадоре.