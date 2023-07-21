В молодой планетарной системе, которая находится примерно в 370 световых годах от Земли, обнаружены доказательства существования двух экзопланет на одной орбите.

Одна планета на одной орбите - так устроены все планеты и экзопланеты, которые были обнаружены до сих пор, но похоже, что во Вселенной есть исключения. Ученые, анализирующие планетарную систему под названием PDS 70, обнаружили признаки того, что на одной орбите может находиться более одной планеты. Хотя теоретически это возможно, но это будет первое наглядное свидетельство, подтверждающее эти предположения.

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Известно, что в системе PDS 70, которая расположена в 370 световых годах от нас, есть 2 газовые планеты-гиганта: PDS 70b и 70c. Эта планетарная система представляет большой научный интерес, потому что это одно из немногих мест, где мы можем напрямую фотографировать экзопланеты. Обычно звезды слишком яркие по сравнению с их планетами, но PDS 70 молода, и ее планеты еще формируются из протопланетного диска.

Ранее астрономы обнаружили возле планеты PDS-70c яркий диск, который, возможно, формирует новые спутники, но теперь они обнаружили возле газового гиганта что-то необычное. Исследователи из Испанского научного центра внимательно изучили результаты наблюдений звезды PDS 70 с радиотелескопа ALMA, благодаря которым они идентифицировали PDS 70b и 70c, а также диск, формирующий новые спутники. На этот раз команда обнаружила слабый отблеск вдоль орбиты PDS 70b. Пятно находится в области гравитационного резонанса, известной как точка Лагранжа. В нашей Солнечной системе точки Лагранжа собирают объекты меньшего размера, которые притягиваются планетой. Астрономы называют эти объекты троянами, поэтому нечеткое обнаружение в PDS 70 может быть первым «экзотрояном».

Звезда PDS 70 вокруг которой вращается планета PDS 70b и новые обнаруженные космические объекты.

По оценкам специалистов, недавно обнаруженный объект в два раза массивнее нашей Луны Этот объект может указывать на планету, которая начинает формироваться на той же орбите, что и PDS 70b, или это может быть планета, которая уже сформировалась. По теории, эта вторая планета может безопасно оставаться в точке Лагранжа, следуя за планетой PDS 70b вокруг звезды до конца своего существования. Автор исследования рассказал, что они не ожидали обнаружить там вторую планету, которая имеет такую же продолжительность года, как и у планеты PDS 70b. Собственно это первое свидетельство того, что такие планеты существуют во Вселенной.

В исследовании приведены все доказательства, но этого недостаточно для подтверждения существования коорбитальных планет у звезды PDS 70. Команда планирует провести новые наблюдения этой планетарной системы, чтобы увидеть, отслеживаются ли обломки (или экзопланеты) вместе с PDS 70b, но это придется подождать до 2026 года. ALMA в настоящее время проходит модернизацию, но после ее завершения качество данных улучшится в 200-400 раз.