За исключением нескольких случайных фрагментов, найденных в ходе экспедиций по поиску осадочных пород, гранит на Луне обнаружен впервые.

На Луне обнаружили гранит, хотя теоретически он там не мог появиться. Группа ученых из Соединенных Штатов обнаружила крупный пласт гранита на «темной стороне» Луны благодаря лунному "тепловому пятну", которое свидетельствует о существовании древнего подземного вулкана.

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Мэттью Сиглер, исследователь Института планетарных наук и профессор Южно-Методистского университета (SMU), возглавил группу ученых, которые измеряли тепло, исходящее из недр Луны. Они использовали орбитальный аппарат НАСА "Lunar Reconnaissance Orbiter", прославившийся тем, что сделал снимок Луны, похожей на морду плюшевого мишки. Так вот, с помощью этого спутника были проведены измерения длины волны в микроволновом диапазоне для определения тепла, которое может находиться под землей. Когда они сравнили свои данные с данными китайских зондов «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», они подтвердили наличие "горячей точки" с пиковым тепловым потоком 180 милливатт на квадратный метр.

Обратная сторона Луны обычно в 20 раз холоднее, а это значит, что эта "горячая точка" указывает на наличие уникального источника тепла. Это совпадает с тем, что уже было известно исследователям о вулканическом комплексе Комптона-Белковича, обнаруженном вскоре после запуска аппарата "Lunar Reconnaissance Orbiter". Однако, несмотря на огромные размеры кратера Белковича, имеющего диаметр 200 километров, мало кто ожидал, что лунные вулканические системы такие обширные. Исследование Сиглера предполагает, что подземные вулканические образования Луны охватывают область диаметром 50 километров.

Фотография вулканического комплекса Комптон-Белковича, сделанная НАСА.

Еще более удивительным было то, что радиоактивные элементы под поверхностью могут присутствовать на Луне только в составе гранита. Хотя гранит относительно широко распространен на Земле, на Луне отсутствуют процессы, необходимые для его образования, по крайней мере, в привычном для нас виде. Гранит появился на Земле благодаря воде и тектоническим плитам, которых у Луны нет. Поэтому ученые ранее находили только маленькие кусочки гранита в образцах лунного грунта.

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Сиглер и его коллеги считают, что этот пласт лунного гранита образовался, когда на Луне были активные вулканы, то есть он существует уже около 3,5 млрд. лет.