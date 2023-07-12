Ситуация напоминает выпуск 12 ГБ RTX 3080 во время пандемии, когда Nvidia пыталась избежать как плохих отзывов, так и реакции покупателей.

Когда Nvidia выпустила 8-гигабайтную версию RTX 4060 Ti, то ожидала совсем другой результат. Видеокарта подверглась жесткой критике за то, что в некоторых играх ее превзошла 12-гигабайтная RTX 3060 Ti, чего никогда не должно происходить, когда новая архитектура приходит на смену старой. Новая видеокарта стала гораздо энергоэффективнее, но Nvidia урезала шину памяти и объем видеопамяти, что сказалось на ее результатах в обзорах и некоторых играх. Компания надеется исправить ситуацию, предложив геймерам 16-гигабайтную версию, которая должна появиться 18 июля, но стоить она будет на 100 долларов дороже. Теперь согласно появившейся информации, обзоров новейшей видеокарты Nvidia, скорее всего, не будет в первый день, поскольку ни компания, ни ее партнеры не будут отправлять видеокарты блогерам и журналистам. Скорее всего Nvidia чего-то побаивается, а именно неутешительных результатов тестирования, которые обвалят продажи новой видеокарты.

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Информация о предполагаемых планах Nvidia или в данном случае их отсутствии поступила от популярного YouTube-канала Hardware Unboxed, который ранее не распространял недостоверную информацию. Инсайдер написал в Твиттере, что допродажных обзоров на 16 Гигабайтную версию RTX 4060 Ti не будет. Nvidia не будет выпускать модели Founders Edition, как это было с 8-гигабайтной версией, поэтому все зависит от ее партнеров, среди которых такие компании, как Asus, MSI и т.д. Однако, когда Hardware Unboxed связался с представителями этих компаний, ни один из них не сообщил, что будет отправлять видеокарты для обзора. Никто из них, похоже, даже не знал, когда они начнут отгружать видеокарты.

Похоже, что у Nvidia появится ещё одна неудачная видеокарта.

Кроме того, по данным Videocardz, партнеры по производству видеокарт (AIB) должны заранее предоставлять имена сайтов и рецензентов на утверждение Nvidia, что является интересным моментом, демонстрирующим уровень контроля Nvidia над своими партнерами. Хотя Nvidia официально не участвует в процессе проверки, она контролирует снятие эмбарго и, по-видимому, тех, кому разрешено проверять ее новые видеокарты. Это похоже на ту же ситуацию, из-за которой EVGA прекратила продажу видеокарт Nvidia в прошлом году.

По-видимому, причиной этого разоблачения стало то, что за неделю до начала продаж обозреватели ожидали, что новые видеокарты привезут им на дом, но так ничего и не дождались. Судя по всему, этого так и не произойдет, и неясно, сколько новых видеокарт вообще попадет в розничную продажу. В посте инсайдера говорится о том, что партнеры Nvidia "не решаются" участвовать в обзорах этой видеокарты, поскольку она, скорее всего, окажется еще хуже, чем ее 8-гигабайтный собрат. Это связано с тем, что, несмотря на удвоенный объем видеопамяти, он по-прежнему ограничена 128-битной шиной памяти и интерфейсом x8 PCIe 4.0 вместо использования 16 полос.

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Hardware Unboxed сравнивает эту ситуацию с молчаливым выпуском RTX 3080 12 ГБ, которая попала на прилавки на пике дефицита видеокарт, вызванного пандемией, и в то время рассматривалась как простой способ заработать деньги. Тогда также не было отправлено ни одного экземпляра 3080 для обзора, и у нее даже не было официальной рекомендованной розничной цены, поскольку в то время это не имело значения.