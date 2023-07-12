Когда Nvidia выпустила 8-гигабайтную версию RTX 4060 Ti, то ожидала совсем другой результат. Видеокарта подверглась жесткой критике за то, что в некоторых играх ее превзошла 12-гигабайтная RTX 3060 Ti, чего никогда не должно происходить, когда новая архитектура приходит на смену старой. Новая видеокарта стала гораздо энергоэффективнее, но Nvidia урезала шину памяти и объем видеопамяти, что сказалось на ее результатах в обзорах и некоторых играх. Компания надеется исправить ситуацию, предложив геймерам 16-гигабайтную версию, которая должна появиться 18 июля, но стоить она будет на 100 долларов дороже. Теперь согласно появившейся информации, обзоров новейшей видеокарты Nvidia, скорее всего, не будет в первый день, поскольку ни компания, ни ее партнеры не будут отправлять видеокарты блогерам и журналистам. Скорее всего Nvidia чего-то побаивается, а именно неутешительных результатов тестирования, которые обвалят продажи новой видеокарты.
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Информация о предполагаемых планах Nvidia или в данном случае их отсутствии поступила от популярного YouTube-канала Hardware Unboxed, который ранее не распространял недостоверную информацию. Инсайдер написал в Твиттере, что допродажных обзоров на 16 Гигабайтную версию RTX 4060 Ti не будет. Nvidia не будет выпускать модели Founders Edition, как это было с 8-гигабайтной версией, поэтому все зависит от ее партнеров, среди которых такие компании, как Asus, MSI и т.д. Однако, когда Hardware Unboxed связался с представителями этих компаний, ни один из них не сообщил, что будет отправлять видеокарты для обзора. Никто из них, похоже, даже не знал, когда они начнут отгружать видеокарты.
Кроме того, по данным Videocardz, партнеры по производству видеокарт (AIB) должны заранее предоставлять имена сайтов и рецензентов на утверждение Nvidia, что является интересным моментом, демонстрирующим уровень контроля Nvidia над своими партнерами. Хотя Nvidia официально не участвует в процессе проверки, она контролирует снятие эмбарго и, по-видимому, тех, кому разрешено проверять ее новые видеокарты. Это похоже на ту же ситуацию, из-за которой EVGA прекратила продажу видеокарт Nvidia в прошлом году.
По-видимому, причиной этого разоблачения стало то, что за неделю до начала продаж обозреватели ожидали, что новые видеокарты привезут им на дом, но так ничего и не дождались. Судя по всему, этого так и не произойдет, и неясно, сколько новых видеокарт вообще попадет в розничную продажу. В посте инсайдера говорится о том, что партнеры Nvidia "не решаются" участвовать в обзорах этой видеокарты, поскольку она, скорее всего, окажется еще хуже, чем ее 8-гигабайтный собрат. Это связано с тем, что, несмотря на удвоенный объем видеопамяти, он по-прежнему ограничена 128-битной шиной памяти и интерфейсом x8 PCIe 4.0 вместо использования 16 полос.
Hardware Unboxed сравнивает эту ситуацию с молчаливым выпуском RTX 3080 12 ГБ, которая попала на прилавки на пике дефицита видеокарт, вызванного пандемией, и в то время рассматривалась как простой способ заработать деньги. Тогда также не было отправлено ни одного экземпляра 3080 для обзора, и у нее даже не было официальной рекомендованной розничной цены, поскольку в то время это не имело значения.