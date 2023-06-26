Министерство сельского хозяйства США разрешило компаниям Upside Foods и Good Meat начать продажу искусственных мясных продуктов в США.

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Две американские компании получили одобрение от регулирующих органов на продажу выращенного в лаборатории куриного мяса. Однако это не означает, что появится еще один заменитель мяса. Оно будет иметь такой же вкус и питательные вещества, как и у настоящего мяса, только оно будет выращено из нескольких клеток, извлеченных из живой курицы. Лабораторное мясо пока не будет продаваться в магазинах и супермаркетах, но это все равно большой шаг к будущему, в котором не будут убивать животных в огромных количествах, чтобы прокормить все население Земли.

Первыми такими компаниями стали Upside Foods и Good Meat, которые получили разрешение на продажу выращенного в лаборатории мяса в ресторанах. Это решение не стало неожиданностью, потому что ещё в прошлом году главный американский санитарный надзор (FDA) определил, что куриное мясо, произведенное в лаборатории, безопасно для употребления в пищу человеком. Это вполне логично, учитывая, что оно состоит из тех же элементов, что и настоящая курятина. Просто оно состоит из клеток, выращенных в стальном резервуаре, а не внутри курицы.

Good Meat уже продает отбивные из лабораторного мяса, наггетсы, мясной фарш и сатаи в Сингапуре - первой стране, разрешившей подобные продукты. У Upside Foods есть аналогичный ассортимент продуктов, но она ориентирована на рынок США и получила крупные инвестиции, чтобы попасть на этот рынок. Только в прошлом году компания получила финансирование в размере 400 миллионов долларов.

Куриное мясо выращенное в лаборатории.

Стоимость производства мяса в лаборатории по-прежнему очень высока, но инвесторы делают ставку на то, что производственные затраты снизятся, поскольку цена на настоящее мясо продолжает расти. Согласно Upside, искусственное мясо намного эффективнее, если учесть влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Как утверждает компания, на производство лабораторного мяса тратится намного меньше воды, а зерно вообще не нужно. В настоящее время производственный комплекс компании может производить около 22 679 кг лабораторного мяса в год, но компания надеется вскоре расширить мощности до 181 436 кг в год.

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Высокая цена и ограниченный ассортимент означают, что вы пока не сможете приобрести эти продукты в продуктовом магазине. На данный момент компании будут сотрудничать только с дорогими ресторанами. Upside будет снабжать ресторан Bar Crenn в Сан-Франциско, а Good Meat будет работать с рестораном в Вашингтоне, округ Колумбия, владельцем которого является знаменитый шеф-повар Хосе Андрес. Но через несколько лет вы можете увидеть похожие мясные продукты в супермаркетах. Более 150 компаний по всему миру работают над тем, чтобы сделать эти продукты вкусными и достаточно дешевыми, чтобы заменить мясо в вашем рационе.