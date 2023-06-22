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Первый тест RTX 4060 показал такой же прирост производительности, как и у предыдущего поколения
Согласно первым тестам, RTX 4060 должна быть примерно на 18% быстрее своего предшественника.
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Новая бюджетная видеокарта RTX 4060 от компании Nvidia появится в продаже уже в следующий четверг, 29 июня. Предшественница этой видеокарты, RTX 4060 Ti, получила плохие отзывы, и на некоторых мировых рынках ее цена уже была снижена, поэтому геймеры не ждут ничего хорошего от новой видеокарты. Тем не менее, первый тест еще не выпущенной видеокарты показывает, что она, скорее всего, обеспечит такой же прирост производительности, как и предшественница 3000 линейки, то есть около 18%. Вероятно такой прирост производительности кого-то и устроил бы, но 8 ГБ видеопамяти будет недостаточно для некоторых современных игр, не говоря уже про будущие и это при рекомендованной цене в 300 долларов.

До старта продаж новой видеокарты осталась всего неделя, поэтому неудивительно, что первые RTX 4060 уже находятся в руках обозревателей и в Интернете начали появляться тесты. Первый из них - Geekbench, с результатами вычислений для API Vulkan и OpenCL. Конечно, это не показатели игровой производительности, но они дают первое представление о мощности видеокарты. В итоге RTX 4060 набирает чуть меньше баллов, чем RTX 3060 Ti, но больше, чем ее прямой конкурент - Radeon RX 7600, цена которой составляет 269 долларов. По сравнению с RTX 3060, в этих тестах она примерно на 18% лучше, что примерно соответствует приросту при переходе на RTX 3060 с RTX 2060, согласно Videocardz.

Nvidia надеется продать новые видеокарты показав преимущества DLSS 3 и технологии генерации кадров.

Для многих это неожиданный результат, учитывая "мизерную" разницу в технических характеристиках между последними поколениями. В 4000-й серии Nvidia понизила свои графические процессоры на одну ступень. Это означает, что если в предыдущей модели RTX 3060 использовалась матрица GA106 площадью 276 мм², то в RTX 4060 используется гораздо меньшая матрица AD107 площадью всего 146 мм². Прирост производительности можно объяснить тем, что 3060 была изготовлена по 8-нм техпроцессу Samsung, а 4060 по 5-нм техпроцессу TSMC.

Стоит отметить, что Nvidia делает подобное впервые, потому что ранее ее самый маленький кристалл 107 был зарезервирован для RTX 3050 начального уровня. Его использование в 4060 вызвало беспокойство у геймеров из-за его слабых характеристик. Самым большим недостатком является 128-битный интерфейс памяти и 8-канальный интерфейс PCIe 4.0. И хотя 8-ГБ версия RTX 3060 также имела 128-битный интерфейс памяти, она работала на x16 PCIe 4.0, что помогало устранить узкие места по сравнению с PCIe 3.0. Немного позже Nvidia все таки выпустила RTX 3060 с 12 Гигабайтами видеопамяти и 192-битным интерфейсом, которая до сих пор актуальна и может стать настоящим конкурентом RTX 4060, поскольку они имеют схожую цену. 12 Гигабайтная 3060 в настоящее время стоит примерно на 40 долларов дороже, что не так уж плохо учитывая дополнительные 4 ГБ VRAM.

Nvidia демонстрирует преимущества DLSS 3 в графических процессорах 4000-й серии. 

Нам придется немного подождать и посмотреть, как покажет себя 4060 в игровых тестах. Каждая выпущенная видеокарта поколения Ada Lovelace, кроме RTX 4090, вызывала волну недовольства из-за их относительно высокой цены по сравнению с Ampere. Кроме того, ненависть только усиливалась по мере снижения цен и производительности, что означает, что RTX 4060 может получить самые негативные отзывы из всех. По мнению геймеров, здесь поможет только снижение рекомендованной производителем цены. 

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Многие эксперты считают, что в 2023 году 8 ГБ видеопамяти уже не хватит, так как некоторые игры будут использовать столько видеопамяти даже при 1080p, существенно ограничивая срок службы новой видеокарты. Об этом, несомненно, будет сказано, когда видеокарта поступит в продажу на следующей неделе, поэтому не стоит удивляться, если Nvidia выпустит обновленную версию карты с 12 ГБ в будущем.

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#nvidia #rtx 3060 #rtx 4060 #rtx 4060 ti #видеокарта 2023
Источник: extremetech.com
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