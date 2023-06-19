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Оказалось, что ВМС США, НАТО и НАСА используют шифровальные чипы китайской компании
Правительство США беспокоится, что производитель шифровальных чипов Hualan имеет подозрительные связи с вооруженными силами Китая.
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Шифрование данных является важным элементом защиты информации от несанкционированного доступа, особенно в сферах, связанных с национальной безопасностью, обороной и космосом. Однако недавние расследования показали, что некоторые из самых влиятельных организаций в этих сферах, такие как ВМС США, НАТО и НАСА, используют шифровальные чипы от китайской компании Hualan Microelectronics (HLM), также известной как Sage Microelectronics, которая подверглась серьезным подозрениям в связи с ее происхождением, деятельностью и намерениями.

Кто такая Hualan Microelectronics и почему она вызывает подозрения?

Hualan Microelectronics (HLM) является одним из крупнейших производителей интегральных схем в Китае. Она была основана в 1997 году в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. Среди ее продуктов есть шифровальные чипы, которые используются для защиты данных в различных устройствах и системах. HLM заявляет, что ее шифровальные чипы соответствуют международным стандартам безопасности и качества, а также имеют высокую производительность.

Однако HLM также вызывает много подозрений и критики из-за своей связи с китайским правительством и армией, обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности и шпионаже, а также недостаточной прозрачности и контроле над своей деятельностью. Известно, что HLM является дочерней компанией государственной корпорации China Electronics Technology Group Corporation (CETC), которая занимается разработкой и производством военной и гражданской электроники. CETC подчиняется Министерству промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), которое контролирует и регулирует сектор информационных технологий в стране. Кроме того, HLM получает государственные субсидии и заказы от китайской армии и правительства, а также участвует в национальных проектах по развитию квантовых технологий и искусственного интеллекта. Это означает, что HLM может быть подвержена влиянию или давлению со стороны китайских властей, а также может использовать свои шифровальные чипы для сбора или передачи данных в пользу Китая.

США считает, что шпионить можно только им.

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Кроме того, HLM подверглась обвинениям в нарушении прав интеллектуальной собственности и шпионаже. Некоторые эксперты и исследователи утверждают, что HLM копирует или крадет технологии и дизайны шифровальных чипов от западных компаний, таких как Microchip Technology, NXP Semiconductors и Infineon Technologies. Они также подозревают, что HLM может встраивать в свои чипы скрытые функции или уязвимости, которые позволяют ей или китайским спецслужбам взломать или подслушать данные, передаваемые с помощью этих чипов. Эти обвинения основываются на анализе продуктов HLM, а также на ряде инцидентов, связанных с подделкой, контрафактом или манипуляцией шифровальных чипов из Китая.

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#сша #китай #нато #наса #шпионаж #hualan
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