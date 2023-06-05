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В центре нашей галактики расположена сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец A*. Она в четыре миллиона раз тяжелее Солнца и поглощает все, что попадает в ее гравитационное поле. Но не вся материя и энергия, попадающая в черную дыру, исчезает навсегда. Некоторая часть материи выбрасывается обратно в космос в виде мощных струй или энергетических ветров.
В новом исследовании сообщается, что астрономы с помощью радиотелескопов обнаружили сотни странных структур, которые похожи на огромные космические нити. Они находятся недалеко от центра галактики и по мнению ученых взаимосвязаны с этими струями и ветрами. Эти структуры имеют длину от нескольких световых лет до сотен световых лет и напоминают нити или веревки. Некоторые "нити" состоят из ионизированного газа, но большинство видны только в радиодиапазоне, поэтому вероятно они были созданы вспышками высокоэнергетических частиц.
Существует несколько гипотез о том, как образуются эти нитевидные структуры. Одна из них предполагает, что они являются следствием магнитных полей, которые возникают вокруг черной дыры и взаимодействуют с окружающей средой. Магнитные поля могут ускорять частицы до высоких скоростей и формировать струйные потоки. Когда эти потоки сталкиваются с другими облаками газа или пыли, они создают ударные волны, которые ионизируют газ и заставляют его излучать радиоволны.
Другая гипотеза связывает струнчатые структуры с ветрами, которые также выбрасываются из черной дыры. Ветры могут нести с собой заряженные частицы и магнитные поля, которые могут спирально закручиваться вокруг невидимых линий магнитного поля. Это может создавать эффект динамо, который усиливает магнитное поле и делает его более сложным и изогнутым. Такие магнитные структуры могут быть устойчивыми и сохранять свою форму даже при колебаниях окружающего газа.
Изучение струнчатых структур может помочь астрономам лучше понять процессы, происходящие вблизи черной дыры и ее влияние на окружающую среду. Нитевидные структуры также могут служить индикаторами активности черной дыры, которая может меняться со временем. Кроме того, эти нити могут дать информацию о магнитных полях в центре галактики, которые играют важную роль в формировании и эволюции звезд и планет.
Нитевидные структуры представляют собой уникальный и загадочный феномен, который требует дальнейшего изучения и наблюдения. Астрономы надеются, что с помощью новых и более мощных радиотелескопов, таких как Square Kilometre Array, они смогут раскрыть тайны этих космических нитей и понять их природу и происхождение.