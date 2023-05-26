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Nvidia не оправдала ожиданий Уолл-стрит в первом квартале из-за резкого роста спроса на ИИ-чипы
Акции компании выросли на 26% в ходе внебиржевых торгов.
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Вчера Nvidia опубликовала отчет о доходах за первый квартал 2023 финансового года, и на этот раз он был ошеломляющим, в хорошем смысле. Компания объявила о рекордном доходе, который разрушил прогнозы Уолл-стрит, во многом благодаря возросшему спросу на производимые ею чипы искусственного интеллекта. Неожиданный успех Nvidia потряс индустрию и спровоцировал резкий скачок акций, в результате чего рыночная капитализация компании превысила 900 миллиардов долларов, что сделало ее шестой по стоимости компанией в Соединенных Штатах. Для сравнения, рыночная стоимость AMD в настоящее время составляет 191 миллиард долларов, а Intel - 112 миллиардов долларов.

По словам генерального директора Дженсена Хуанга, ключевым фактором для Nvidia в этом квартале стал "стремительный рост спроса" на ее продукты для центров обработки данных. Ожидалось, что компания получит доход от центров обработки данных в размере 3,9 млрд долларов за квартал, но она пополнила свою казну на $4,28 млрд., что на 14% больше, чем в прошлом году.

С другой стороны, Nvidia увидела падение продаж карт GeForce. Здесь продажи в размере 2,24 млрд долларов превзошли ожидания в 1,98 млрд долларов, но снизились на 38% в годовом исчислении. Несмотря на годовое падение, прибыль ее игрового подразделения выросла на 22% по сравнению с предыдущим кварталом. По данным Investors Business Daily, финансовый директор компании обвинил в низких показателях игрового подразделения рыночную экономику и сократил поставки новых видеокарт GeForce, чтобы "нормализовать запасы" в канале сбыта. Эксперты считают, что новое ценообразование на графические процессоры Nvidia не помогло, а сделало только хуже, но это всего лишь предположение.

Nvidia уже наступает на пятки Amazon благодаря недавнему скачку акций. 

В целом, прибыль Nvidia ознаменовала собой заметный поворот для компании в преддверии 2024 года. Ее прибыль по-прежнему снижается в годовом исчислении, но значительно выросла по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно финансовой сводке, выручка по GAAP снизилась на 13% в годовом исчислении, но выросла на 19% по сравнению с прошлым кварталом.

Кроме того, несмотря на то, что Nvidia заработала почти 8 миллиардов долларов в этом квартале, она рассчитывает увеличить эту цифру до ошеломляющих 11 миллиардов долларов во втором квартале. Учитывая, что выпуск видеокарт Ada Lovelace практически завершен, можно ожидать, что львиная доля этого дохода будет приходиться на продукты для центров обработки данных. В июле компания выпустит RTX 4060 Ti 16GB за 499 долларов и RTX 4060 за 299 долларов, но сомнительно, что они сильно повлияют на финансовую ситуацию, учитывая плохой прием RTX 4060 Ti 8GB на этой неделе.

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Генеральный директор Дженсен Хуанг объяснил успех компании популярностью генеративного ИИ и связанных с ним продуктов, которые в настоящее время считаются золотым стандартом отрасли. Он также отметил, что криптомания сменилась на новый тренд - генеративный искусственный интеллект, а для его работы нужна продукция компании. Это оборудование для центров обработки данных — H100, Grace CPU, Grace Hopper Superchip, NVLink, Quantum 400 InfiniBand и BlueField-3 DPU — производство которых значительно увеличилось для удовлетворения спроса.

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#nvidia #искусственный интеллект #уолл-стрит #ии-чипы
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