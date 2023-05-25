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Intel снизила цену на свою 8-гигабайтную видеокарту Arc A750 до 199 долларов
Intel напомнила геймерам, что современные видеокарты могут быть действительно доступными.
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С появлением RTX 4060 и Radeon 7600 на рынке видеокарт среднего уровня образовалась жесткая конкуренция, поэтому Intel решилась на этот отчаянный ход. В наши дни можно легко забыть о том, что Intel выпустила свои бюджетные видеокарты, которые могут конкурировать с продукцией Nvidia и AMD. Тем не менее, Intel Arc может стать отличным вариантом, если вы играете в определенные игры. Теперь, среди всех этих споров о правильной цене видеокарты для 1080P, Intel бросила вызов для AMD и Nvidia, снизив цену на свою видеокарту. Intel снизил рекомендованную розничную цену своей видеокарты Arc A750 до ошеломляюще низкой отметки в 199 долларов. Единственная загвоздка в том, что на данный момент такая цена только на Newegg.

Для справки, Arc A750 находится на третьей ступени пьедестала Intel Arc после A770, которая предлагается как в вариантах с 8 ГБ, так и с 16 ГБ. A750 имеет только 8 ГБ и первоначально стоила 289 долларов с прошлого года. Тогда это была выгодная цена, и она была бы выгодной и сегодня, учитывая текущий рынок графических процессоров. Затем она упала до 249 долларов и похоже, теперь она окончательно остановилась на отметке 199 долларов. Однако эта цена также может быть временной. Эта видеокарта имеет лучшие характеристики памяти, чем любая другая в этой ценовой категории, с 8 ГБ памяти GDDR6 16 Гбит/с на 256-битной шине памяти. Она имеет TDP 225 Вт, высокий показатель для этого ценового диапазона, но для нее по-прежнему требуется только шестиконтактный и восьмиконтактный кабель питания PCIe.



Конечно, у видеокарты есть некоторые недостатки, и она не для всех. Помимо того, что графический процессор предназначен исключительно для игр с разрешением 1080p, он также в первую очередь оптимизирован для игр DirectX 12 и Vulkan. Ранее Intel заявляла, что хочет, чтобы ее графические процессоры подходили для текущих и будущих игр, поэтому, вообще говоря, это не очень хорошо для DX11 и более старых игр. Однако с момента появления видеокарты, компания добилась значительных успехов в оптимизации своих драйверов, особенно для игр DirectX 9. В феврале Intel объявила, что нашла «один странный трюк», позволивший увеличить производительность DX9 на 43%.

В целом эта видеокарты заслужила умеренную похвалу за то, что она «на самом деле не так уж и плоха». Для игр с разрешением 1080p и некоторых с разрешением 1440p этого вполне достаточно, в зависимости от игр, в которые вы играете. Когда PCMag проверил ее при выходе, ее тормозили плохие драйверы, но драйверы прошли долгий путь и на данный момент уже играбельные. Теперь, когда она стоит 199 долларов, это довольно выгодно, если вы используете видеокарту, которой уже несколько лет, особенно потому, что в ней есть все технологии следующего поколения, которые можно ожидать в 2023 году, такие как трассировка лучей и суперсэмплинг.

Наглядное сравнение A770 и A750.

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Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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Учитывая отзывы геймеров, трудно сказать, поможет ли новая цена расчистить полки магазинов. Понятно, что люди нервничают при покупке видеокарты Intel. История ее глючных драйверов также, вероятно, заставит людей задуматься 100 раз, но мы видим, что Intel работает над своими драйверами и уже не все так плохо. На данный момент это, безусловно, лучшая видеокарта по цене 199 долларов, и пока конкурентов не видно.

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#intel #arc a750 #бюджетная видеокарта
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