Он похож на оригами, потому что раскрывается при вхождении в атмосферу Земли.

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Чтобы вернуть космический корабль на Землю, приходится иметь дело с сильным жаром при входе в атмосферу. Современные теплозащитные экраны защищают космический аппарат от высоких температур, но в процессе работы они разрушаются. ЕКА сотрудничает с британской Space Forge над проектом, который решит эту проблему. Разработанная компанией конструкция теплозащитного экрана, напоминающая оригами, проходит испытания и в конечном итоге может привести к созданию менее дорогих спутников многоразового использования.,

Когда объект входит в атмосферу планеты на высокой скорости, он сжимает воздух впереди себя, что приводит к накоплению тепла. Большинство используемых сегодня теплозащитных экранов используют абляцию (разрушение) для рассеивания этого тепла. По сути, когда части щита нагреваются, они отрываются и отводят тепло от космического корабля. Щит-оригами, названный Pridwen в честь легендарного щита короля Артура, использует радиацию, чтобы сохранять прохладу.

Space Forge сообщила, что Pridwen был разработан, чтобы упаковать как можно большую площадь материала в небольшой корпус. Технология похожая на раскладывание оригами означает, что Pridwen не ограничен диаметром ракеты, которая поднимает полезную нагрузку в космос. Следовательно, он может быть намного больше, чем традиционные абляционные щиты (что не является абсолютно новой идеей). Компания считает, что эта конструкция сможет со временем излучать тепло, чтобы само судно оставалось прохладным. Поскольку щит остается цельным, его можно будет установить на место для повторного использования.

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Первые рендеры Pridwen сильно напоминают волан, и не просто так. Помимо защиты возвращаемого аппарата от тепла, Pridwen предназначен для его замедления. Space Forge считает, что небольшой спутник может замедлиться до такой степени, что ему не понадобится парашют. Компания испытала щит в падении с большой высоты на предельной скорости и успешно поймала его сеткой.

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Следующим шагом будет испытание на возвращение на орбиту, и Space Forge готовится к нему при поддержке ЕКА. Запуск миссии ForgeStar-1A запланирован на конец этого года. В случае успеха компания сможет реализовать свои планы по разработке многоразовых спутников для доставки материалов на орбиту и с нее по дешевке. Компания надеется начать производство фармацевтических препаратов, сверхпроводников и усовершенствованных сплавов в космосе. Снижение стоимости доставки этих материалов на Землю это далеко не все его возможности, потому что компактный многоразовый теплозащитный экран может быть полезен и для других космических операций.