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До появления на рынке твердотельных накопителей PCIe Gen 5 возникали вопросы о том, насколько сильно они будут нагреваться при длительной работе. Поскольку теоретически они обеспечивают вдвое большую производительность по сравнению с накопителями Gen 4, считалось, что они будут генерировать достаточно тепла, чтобы потребовалось активное охлаждение вместо тонких пассивных радиаторов, которые мы использовали в течение многих лет. Теперь, когда твердотельные накопители Gen 5 попали в руки рецензентов, мы видим тревожные признаки теплового троттлинга, что подтверждает прежние опасения по поводу их требований к охлаждению. Новый накопитель Corsair Gen 5 просто отключился, когда стал слишком горячим, а накопитель Crucial продемонстрировал невероятно низкую скорость записи при тепловом троттлинге.
Оба накопителя были предметом недавнего обзора на немецком сайте Computerbase, потому что в них используется контроллер Phison E26 NAND. В ходе обзора было обнаружено удивительное поведение обоих накопителей при достижении предельного теплового режима. Что касается накопителя Corsair, на сайте говорится, что он отключился при достижении температуры 87°C, что было недалеко от его температуры в режиме ожидания 60°C. На веб-сайте Corsair «предельная температура» указана 85°C, поэтому похоже, что при перегреве SSD отключается для защиты контроллера и данных. Это большая проблема, если это ваш загрузочный диск, так как это может привести к повреждению данных после неожиданного отключения.
На сайте говорится, что сначала компания Corsair поставляла рецензентам накопители MP700, в которых для охлаждения SSD использовались радиатор и вентилятор. Однако, когда рецензенты сказали Corsair, что им это не понравилось, потому что это «слишком шумно», Corsair полностью отказалась от него. Вместо этого он будет продавать «голые» накопители покупателям, предупреждая их, что они должны иметь хорошее охлаждение, либо от встроенных в материнскую плату радиаторов SSD, либо с помощью какой-либо системы охлаждения стороннего производителя. Corsair сравнил эту ситуацию с покупкой процессора, которому нужен дополнительный продукт для охлаждения.
Что касается твердотельного накопителя Crucial T700, ситуация тут лучше, поскольку он не выключается, когда достигает своего температурного предела. Тем не менее, обзор показывает, что накопитель резко снижает производительность при троттлинге, что ставит его на один уровень с вращающимся жестким диском по скорости записи. В CrystalDiskMark скорость записи Crucial T700 достигла 102 МБ/с при троттлинге на уровне 86°C, но это не привело к сбою системы. Рецензенты заявили, что накопитель так же непригоден при высоких температурах, как и накопитель Corsair, но с преимуществом в том, что система остается стабильной. Для сравнения, Crucial будет продавать этот накопитель с радиатором и без, а на его веб-сайте отмечается, что «голая» версия требует дополнительного охлаждения «для достижения оптимальной производительности».
Заметим, что предположения о том, что эти накопители не смогут работать без большого радиатора, оказались верными. Как отмечает TechPowerUp, проблема коснется производителей ноутбуков, которые надеются использовать твердотельные накопители Gen 5. Тем не менее, хорошая новость для пользователей настольных ПК заключается в том, что большинство материнских плат в наши дни оснащены большими радиаторами с полным покрытием для основного слота M.2, которые должны обеспечивать адекватное охлаждение. Ранее PCMag рассмотрел Crucial T700 и не сообщил о каких-либо проблемах с тепловым троттлингом; скорее всего у них было хорошее воздушное охлаждение в корпусе и материнская плата с хорошим радиатором. В любом случае, если вы планируете приобрести твердотельный накопитель Gen 5, вам необходимо учитывать тепловыделение.