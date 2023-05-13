Компания Vast объявила в среду, что намерена запустить коммерческую космическую станцию ​​уже в августе 2025 года.

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Космические станции - это по сути космические аппараты, на которых люди могут долговременно проживать и проводить различные исследования в условиях космоса. До сих пор такие станции создавались и эксплуатировались только государствами или международными организациями, такими как СССР, США, Европейский союз, Япония, Китай и другие. Однако в ближайшем будущем ситуация может измениться.

Запуск первой в истории частной космической станции на орбиту Земли запланирован на лето 2025 года. Назвали ее не очень оригинально Haven-1 (пристанище или убежище). Этот проект реализует американская компания Vast, которая специализируется на разработке космических станций. Станция будет относительно небольшой, если сравнивать с МКС; сообщается, что она будет состоять всего из одного модуля. Разместится частная станция на низкой околоземной орбите (НОО) на высоте около 500 километров. Внутри станции могут находиться не больше 4 астронавтов, которые будут доставлены туда на космическом корабле Илона Маска.

Американская компания заявила, что ее цель - предоставить доступ к космосу широкому кругу людей и организаций, которые хотят проводить научные эксперименты, образовательные программы, космический туризм или другие виды деятельности в космосе. Поэтому компания будет продавать места на своей станции за определенную сумму, которая пока не раскрывается. Первые 4 астронавта проведут на борту станции около месяца, а следующую "партию" астронавтов отправят не раньше 2026 года.

Космическая станция внутри ракеты-носителя Falcon 9.

Haven-1 будет оснащена всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, связи, ориентации и коррекции орбиты. Некоторые из этих систем предоставит космический корабль Crew Dragon, который будет постоянно прикреплен к станции и обеспечивать астронавтов всеми необходимыми ресурсами. Похоже, что компании Vast и SpaceX будут тесно сотрудничать в течении длительного времени и возможно в будущем Илон Маск захочет ее выкупить.

Как сообщается, Haven-1 - это первый шаг компании Vast к созданию сети частных космических станций, которые будут предлагать различные услуги и возможности в космосе. Компания также планирует расширять и модернизировать свою станцию с помощью дополнительных модулей и оборудования.

Но стоит знать, что Haven-1 не будет единственной частной станцией, которую запустят в ближайшие годы. Есть и другие компании, которые имеют похожие цели, так что в космосе скоро будет много конкурентов. Например, компания Nanoracks объединилась с Voyager Space и Lockheed Martin для реализации проекта Starlab, который предполагает запуск многомодульной станции в 2027 году. Starlab будет состоять из надувного жилого модуля и двух научных модулей, которые будут предназначены для проведения исследований в области биологии, медицины, материаловедения и других дисциплин. Кроме того, компания Axiom Space планирует построить свою станцию на основе модулей, которые будут присоединены к Международной космической станции, а затем отделены от нее после ее вывода из эксплуатации. Первый модуль Axiom должен быть запущен в 2024 году, а полностью готовая станция появится в 2028 году.

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Таким образом, частная космонавтика является одним из самых перспективных и динамичных направлений развития космической отрасли. Частные космические станции могут предложить новые возможности для научных исследований, образования, туризма и бизнеса в космосе. Однако они также ставят перед собой ряд технических, экономических и правовых вызовов, которые требуют согласования и регулирования на международном уровне.