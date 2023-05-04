Ещё один наглядный пример, когда Microsoft плюет на правила, потому что ничего не может поделать с Google Chrome.

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Microsoft сделала все возможное, чтобы сделать Edge более привлекательным браузером, но все же Google Chrome по-прежнему господствует среди пользователей. Доминирование Windows в мире настольных компьютеров дало Microsoft различные возможности, чтобы побудить людей использовать Edge, но, как мы видим, безуспешно. Однако Microsoft не сдается. Она внедряет новый интерфейс Outlook и Teams, который использует браузер Edge (ни смотря на на что) при открытии ссылок. Как вы понимаете, никто этому не рад.

Последнее нововведение в Edge, похоже, проводится поэтапно. Первые отчеты появились в прошлом месяце, когда Microsoft предупредила системных администраторов об изменениях в Outlook. В уведомлении говорилось, что веб-ссылки в Outlook теперь будут открывать только браузере Edge. А если более подробно рассмотреть это нововведение, то эти ссылки будут загружаться в Edge в боковой панели, которая показывает исходную электронную почту, что по сути могло быть удобно, если бы полностью не игнорировались настройки браузера по умолчанию. В сообщении также говорится, что такая же функция предназначена для инструмента чата Teams.

Таким образом, план Microsoft состоит в том, чтобы полностью исключить ссылки в своих основных приложениях из ваших настроек по умолчанию. Даже если у вас открыто окно Chrome, нажатие на ссылку в этих приложениях откроет браузер Edge. The Verge сообщает, что ИТ-специалисты, использующие Microsoft 365 Enterprise, смогут изменить эту политику для всех компьютеров. Однако тем, кто использует Microsoft 365 для бизнеса, придется менять настройки на каждом отдельном устройстве. Это головная боль для администраторов, потому что у них будет очень много работы, а обычные пользователи не поймут, что происходит, когда Edge внезапно вытеснит их привычный браузер.

Пример, иллюстрирующий как открывается в Edge ссылка Outlook.

Edge претерпел множество изменений, которые, как надеялись в Microsoft, сделают его достойной альтернативой Chrome. Несколько лет назад Microsoft решила начать с нуля и отказалась от старой версии Edge. Текущий браузер использует тот же код Chromium с открытым исходным кодом, что и Google Chrome. Тем не менее, несмотря на то, что он встроен в Windows, его практически не видно в Интернете.

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Microsoft имеет опыт агрессивного продвижения своих продуктов, в частности Edge. Когда Windows 10 была выпущена с Edge, Microsoft использовала вводящие в заблуждение оповещения и предупреждения, чтобы заставить людей перейти с Chrome. В Windows 11 компания Microsoft сделала изменение настроек приложений по умолчанию гораздо более сложным, что вызвало недовольство со стороны небольших производителей браузеров, таких как Mozilla и Opera. Это уже не первый случай, когда компания игнорирует настройки по умолчанию в пользу Edge. Хотя стандартные настройки Windows 11 были немного улучшены в обновлениях, этот последний шаг показывает, что Microsoft по-прежнему одержима идеей использовать Windows для отвоевывания как можно большей доли рынка у Chrome.