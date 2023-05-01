Игра поглощает более 20 ГБ видеопамяти и все равно работает ужасно.

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Фанатам «Звездных войн» бывает трудно угодить, но иногда кажется, что Electronic Arts даже не пытается. Расстроив всех геймеров лутбоксами в Battlefront 2, EA снова попала в неприятную ситуацию из-за ужасной производительности Star Wars Jedi: Survivor на ПК. Даже геймеры с топовыми видеокартами наблюдают низкую частоту кадров и неравномерное использование графического процессора. EA принесла извинения и пообещала все исправить, поэтому если вы планировали приобрести эту игру, лучше повременить.

Jedi: Survivor — это продолжение игры Star Wars Jedi: Fallen Order, которая получила в основном положительные отзывы, когда вышла в 2019 году. В сиквеле продолжается история о Кэле Кестисе, который пытается быть на шаг впереди Империи во время уничтожения джедаев. Всем, кому не терпится узнать, как будет развиваться сюжет, лучше обзавестись Xbox или PlayStation 5. На консолях игра работает лучше (но не идеально), а версия для ПК страдает от довольно серьезных проблем с производительностью.

При тестировании Jedi: Survivor с видеокартой Nvidia GeForce RTX 4090, игра может потреблять до 21 ГБ видеопамяти. У этой видеокарты имеет внушительные 24 ГБ видеопамяти, и этого едва хватает. Если у вас нету этой топовой видеокарты, и у вас возникнут большие проблемы с игрой. У RTX 4080 всего 16 ГБ, а у 4070 — 12 ГБ. Для примера, несмотря на потребление всей видеопамяти, Jedi: Survivor не использует все преимущества вычислительной мощности RTX 4090, нагрузка колеблется в пределах 50%.

Учитывая, что RTX 4090 стоит 2000 долларов, ПК-геймеры могут рассчитывать на частоту кадров в диапазоне 30-40 FPS. Игра достигает 60 кадров в секунду только при понижении игровых настроек. Это довольно серьезная проблема, которую должны были выявить до выхода игры, учитывая, что эта видеокарта стоит столько же, сколько четыре Xbox.

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EA выпустила заявление, в котором извинилась за то, что игра "не соответствует нашим стандартам". На данный момент игра получила только обычные патчи, которые уже стали обыденностью во всех высококлассных играх в наши дни, но EA обещает, что исправления этих проблем находятся в разработке. В примечании не упоминается прожорливое потребление видеопамяти, но говорится, что некоторые проблемы с производительностью возникают из-за использования более новых процессоров в Windows 10, а другие возникают из-за сочетания высокопроизводительного графического процессора с более скромным процессором. Однако даже у тех пользователей, у которых все нормально с железом, по-прежнему наблюдают ужасную производительность в игре.