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Adobe упростит редактирование видео и аудио с помощью искусственного интеллекта Firefly
Adobe расширяет возможности своего нового искусственного интеллекта Firefly для работы с видео и аудио еще до его официального запуска.
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Adobe с головой погрузилась в мир генеративного искусственного интеллекта — и не одинока в этом, ведь сейчас на волне всеобщего интереса к искусственному интеллекту находятся компании Google, Microsoft и Facebook. Разработчики Adobe заверили, что разработка ИИ движется с головокружительной скоростью. Первый анонс новых инструментов для редактирования аудио и видео с использованием искусственного интеллекта Firefly состоялся несколько недель назад. Новые функции ориентированы на приложения Adobe для работы с аудио и видео, и компания обещает, что вы сможете использовать ее искусственный интеллект без опасения нарушить авторские права.

На данный момент известно, что Firefly — это эволюция работы Adobe в области искусственного интеллекта, которая ранее осуществлялась на платформе Sensei. Firefly — это генеративный искусственный интеллект, похожий на Dall-e и ChatGPT. Adobe утверждает, что мы живем в «золотой эпохе видео», поэтому компания быстро расширяет применение Firefly к своему набору приложений для видео, аудио, анимации и дизайна движения.

Adobe стремится сделать взаимодействие между создателем и компьютером более интуитивным. Хотя опытный редактор мог бы собрать аккуратный видеоэффект или переход с помощью инструментов Adobe, Firefly имеет потенциал автоматизировать этот процесс, чтобы сократить рутинную работу. Например, после того, как вы загрузите свое необработанное видео в Premiere Pro, вы можете пожалеть, что не сняли его в другое время суток. Нет проблем; попросите Firefly изменить это. В видеоролике Adobe эта функция работает исключительно хорошо, но некоторые из этих впечатляющих демонстраций искусственного интеллекта, как правило, слишком многообещающи.


Adobe обещает целый ряд других полезных аудио- и видеофункций, включая возможность генерировать шрифты, логотипы и контекстные анимации с помощью нескольких слов. Редакторы также могут подать Firefly сценарий и заставить искусственный интеллект создать сториборд или предварительную визуализацию. Если вы работаете с аудио, Firefly может сгенерировать оригинальные звуковые эффекты или фоновую музыку, соответствующую вашему предпочитаемому стилю.

В отличие от большинства платформ генеративного искусственного интеллекта, Adobe пошла на уступки создателям контента. Она обучала Firefly только на контенте, который она лицензировала или который находится в общем доступе. Таким образом, в воображении искусственного интеллекта от Firefly не должно случайно всплывать никаких элементов, защищенных авторским правом, которые могли бы привести к юридическим проблемам.

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Несомненно, некоторые профессиональные редакторы почувствуют угрозу со стороны Firefly, который, помимо сокращения рутинной работы, также уменьшит потребность в человеческих редакторах. Это тема, которую мы будем видеть часто по мере расширения генеративного искусственного интеллекта — по некоторым оценкам, искусственный интеллект затронет 80% рабочих мест. И это может произойти раньше, чем вы думаете. Инструменты искусственного интеллекта Firefly находятся в бета-тестировании сейчас и должны быть широко распространены в конце этого года.

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