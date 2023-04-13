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Космический корабль JUICE отправился в путешествие к ледяным спутникам Юпитера
Потребуется восемь лет, чтобы достичь Юпитера, но оказавшись там, он войдет в историю.
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Ученые когда-то считали, что поиски жизни в Солнечной системе закончатся на поверхности Марса. Но со временем астрономы узнали, что не только на Марсе могла возникнуть жизнь, но и на спутниках Юпитера - Ганимеде, Титане и Европе и вполне вероятно, что они окажутся домом для внеземных организмов. Для изучения этих миров запланировано несколько миссий, в том числе европейская миссия Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), которая стартует 13 апреля. Основной целью является самый большой спутник Солнечной системы Ганимед.

JUICE будет запущен на борту ракеты Ariane 5, той самой ракеты, которая успешно подняла космический телескоп "Джеймс Уэбб" в космос в конце 2021 года. Несмотря на то, что Юпитер является следующей планетой после Марса, он находится очень далеко от нас. Большинству космических аппаратов требуются годы, чтобы достичь орбиты Юпитера, и JUICE не исключение. После запуска он будет полагаться на гравитационные силы, которые в итоге помогут космическому кораблю долететь до Юпитера к 2031 году.

После прибытия на орбиту Юпитера, космический корабль совершит облет Ганимеда, Калисто и Европы, известных своими вероятными подземными океанами. Ученые предполагают, что в этих водоемах могут быть необходимые условия для развития жизни, и JUICE будет заниматься некоторыми фундаментальными вычислениями, которые невозможно провести издалека. Благодаря множеству лазерных, радиочастотных и радарных датчиков JUICE узнает о структуре и составе спутников. В случае с Ганимедом он также будет сканировать его магнитное поле — помимо того, что это самый большой спутник в Солнечной системе, он также единственный с магнитным полем.

Ганимед глазами зонда НАСА «Юнона».

Сначала космический корабль будет изучать поверхность Юпитера и только в 2034 году JUICE выйдет на орбиту Ганимеда. Это будет первый раз, когда космический корабль выйдет на орбиту другого спутника, кроме Земли, и пробудет там по меньшей мере восемь месяцев. За это время JUICE пролетит на расстоянии 200 километров от ледяной поверхности, что даст возможность изучить внутренние свойства спутника. По оценкам Европейского космического агентства, у JUICE закончится топливо в конце 2035 года, когда он «сойдет с заданной орбиты» (то есть потерпит крушение) на Ганимеде.

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JUICE не будет одинок среди спутников Юпитера. Пока JUICE приближается к Ганимеду, космический аппарат НАСА "Europa Clipper" будет исследовать меньший спутник Европу. Запуск этой миссии намечен на конец 2024 года на борту SpaceX Falcon Heavy. Однако Europa Clipper выберет более прямой маршрут к Юпитеру и прибудет в 2030 году, чтобы начать свою четырехлетнюю научную миссию.

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