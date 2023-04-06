Производитель заявил, что новая дисковая подсистема обеспечивает оптимальное размещение данных для различных задач и позволяет заказчику выбрать решение по наилучшей цене.

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Компания «Аквариус» объявила о запуске первого в России сервера с уникальной дисковой подсистемой под названием «Аквариус» T50 D108FW. Это новый продукт в линейке серверов «Аквариус», который предназначен для высокопроизводительных и надежных вычислений в области науки, образования, медицины и промышленности.

Сервер «Аквариус» T50 D108FW оснащен двумя процессорами Intel Xeon Scalable второго поколения с поддержкой до 56 ядер и 112 потоков на каждый процессор. Объем оперативной памяти может достигать 3 ТБ, а объем внутреннего хранилища – до 1 ПБ. Сервер имеет 24 отсека для горячей замены дисков формата 2,5 дюйма и 12 отсеков для дисков формата 3,5 дюйма.

Однако самой главной особенностью сервера является его дисковая подсистема, которая называется «Аквариус» D108FW. Это устройство представляет собой инновационный гибридный контроллер хранения данных, который сочетает в себе функции RAID-контроллера и твердотельного накопителя (SSD). Контроллер имеет 8 портов SAS/SATA для подключения внешних дисков и 8 портов NVMe для подключения встроенных SSD. Контроллер также имеет 8 ГБ кэш-памяти и поддерживает различные уровни RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60).

Преимуществом такого решения является то, что контроллер может автоматически распределять данные между HDD и SSD в зависимости от частоты обращения к ним. Таким образом, наиболее часто используемые данные хранятся на быстрых SSD, а менее часто используемые – на емких HDD. Это позволяет повысить скорость чтения и записи данных, а также снизить износ SSD и энергопотребление сервера.

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Компания «Аквариус» утверждает, что ее новый сервер является уникальным на российском рынке и способен конкурировать с зарубежными аналогами по производительности, надежности и цене. Сервер «Аквариус» T50 D108FW уже доступен для заказа на официальном сайте компании.