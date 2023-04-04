Продажи нового «Москвича» стартуют уже в сентябре этого года.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Завод «Москвич», который "возродился из небытия" в 2022 году после долгого перерыва, представил свою новую модель – седан «Москвич 6». Это "новый" проект завода, который опять является перелицованной версией китайского автомобиля, как это было с кроссовером «Москвич 3».

Если присмотреться, то седан «Москвич 6» является отечественной копией китайского JAC Sehol A5. Автомобиль построен на китайской платформе, которая позволяет устанавливать как бензиновые, так и электрические двигатели. По словам генерального директора завода Дмитрия Пронина, седан «Москвич 6» будет доступен в трех комплектациях: базовой, комфортной и люксовой. Цены на автомобиль пока не объявлены, но ожидается, что они будут конкурентоспособными на рынке.

Дизайн седана «Москвич 6» выполнен в стиле ретро-футуризма, сочетая элементы классических моделей «Москвича» с современными технологиями. Автомобиль имеет просторный салон, оборудованный мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, климат-контролем, камерами кругового обзора и другими функциями. Безопасность пассажиров обеспечивается системами активного и пассивного торможения, контроля слепых зон, подушками безопасности и креплениями Isofix для детских кресел.

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По словам директора завода новые седаны «Москвич 6» поступят в продажу во 2 половине этого года. Также сообщается, что на данный момент собрано 7000 автомобилей разных моделей (бензиновые и электромобили), а к концу года планируется собрать 50000. Зaвoд тaкжe зaключил coглaшeния c «Яндeкc.Taкcи» o пocтaвкe 5000 мaшин для тaкcи и кapшepинга. Сергей Собянин выpaзил нaдeждy, чтo зaвoд «Москвич» cтaнeт oдним из кpyпнeйшиx пocтaвщикoв aвтoмoбилeй для вceй cтpaны.