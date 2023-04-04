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Китайские ученые нашли на Луне новый возобновляемый источник воды
В образцах лунного реголита содержатся пирокластические шарики, состоящие из фрагментов горных пород и минералов.
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Вода - один из самых ценных ресурсов для человечества, особенно в космосе. Без воды невозможно существование жизни, а также развитие научных исследований и колонизации других планет. Поэтому поиск воды на Луне - одна из главных задач современной космонавтики.

Долгое время считалось, что Луна - сухое и безжизненное тело, на котором нет ни капли воды. Однако в последние годы ученые обнаружили следы воды в лунном реголите - верхнем слое лунной поверхности, состоящем из пыли и гравия. В 2020 году китайская миссия «Чанъэ-5» доставила на Землю около двух килограммов образцов лунного реголита с моря Богатства - одного из самых больших лунных морей.

Анализ этих образцов показал удивительный результат: в лунном реголите содержится новый возобновляемый источник воды, который образуется под действием солнечного ветра. Солнечный ветер - это поток заряженных частиц, исходящих от Солнца. Одной из таких частиц является протон - ядро атома водорода. Когда протоны попадают на лунную поверхность, они могут соединяться с кислородом, содержащимся в минералах реголита, и образовывать молекулы воды.

Этот процесс происходит не только на поверхности, но и в глубине реголита, где образуются микроскопические пирокластические шарики. Эти шарики - результат столкновения лунной поверхности с метеоритами, которые при ударе расплавляют и закаливают реголит. В этих шариках может накапливаться значительное количество воды, которая постоянно обновляется за счет солнечного ветра.

Ученые оценивают, что таких шариков на Луне может быть миллиарды, если не триллионы. Они представляют собой ценный ресурс для будущих лунных экспедиций и баз, так как из них можно добывать воду при помощи нагрева или электролиза. Однако пока неизвестно, насколько безопасна такая вода для питья и какие технологии нужны для ее очистки и использования.

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Это открытие является прорывом в изучении Луны и ее потенциала для человечества. Обнаруженный источник воды может стать ключом к развитию космической станции на Луне и дальнейшему освоению космического пространства.

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#китай #луна #китайские ученые #чанъэ-5 #возобновляемый источник воды
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