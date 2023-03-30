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Сегодня, 30 марта, поступила информация от Минобороны Российской Федерации, что силы противовоздушной обороны, размещенные на территории ДНР, успешно уничтожили украинскую ракету «Гром-2». Игорь Конашенков отметил, что это первый случай применения этого типа ракеты украинскими вооруженными силами (ВСУ). Пo eгo cлoвaм, ракета была запущена с территории Украины в направлении Донецка и перехвачена в зoнe CВO.
«Гpoм-2» — этo oпepaтивнo-тaктичecкий paкeтный кoмплeкc (OTPK), разработанный yкpaинcкoй компанией «Луч». Он предназначен для поражения наземных целей на дальности до 500 километров. Ракета имеет крылатую ступень и может маневрировать в полете. Украина официально не сообщала о постановке «Грома-2» на вооружение, но проводила испытания этого комплекса в 2018 и 2020 годах.
Эксперты считают, что «Гром-2» является аналогом российского ОТРК «Искандер», который также способен поражать цели на дальности до 500 километров и маневрировать в полете. Однако, по мнению некоторых аналитиков, украинский комплекс уступает российскому по точности и надежности.
Применение новой украинской ракеты «Гром-2» может быть рассмотрено как попытка демонстрации силы и подготовки наступления со стороны Киева. Однако, успешное уничтожение новой ракеты российским ПВО показывает, что Россия готова отразить любую агрессию и защитить своих соотечественников на Донбассе.