Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
Ракета комплекса «Гром-2» может нести боевые части разных типов, в частности осколочно-фугасного или проникающего фугасного заряда либо кассетного боеприпаса.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Сегодня, 30 марта, поступила информация от Минобороны Российской Федерации, что силы противовоздушной обороны, размещенные на территории ДНР, успешно уничтожили украинскую ракету «Гром-2». Игорь Конашенков отметил, что это первый случай применения этого типа ракеты украинскими вооруженными силами (ВСУ). Пo eгo cлoвaм, ракета была запущена с территории Украины в направлении Донецка и перехвачена в зoнe CВO.

«Гpoм-2» — этo oпepaтивнo-тaктичecкий paкeтный кoмплeкc (OTPK), разработанный yкpaинcкoй компанией «Луч». Он предназначен для поражения наземных целей на дальности до 500 километров. Ракета имеет крылатую ступень и может маневрировать в полете. Украина официально не сообщала о постановке «Грома-2» на вооружение, но проводила испытания этого комплекса в 2018 и 2020 годах.

Эксперты считают, что «Гром-2» является аналогом российского ОТРК «Искандер», который также способен поражать цели на дальности до 500 километров и маневрировать в полете. Однако, по мнению некоторых аналитиков, украинский комплекс уступает российскому по точности и надежности.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Применение новой украинской ракеты «Гром-2» может быть рассмотрено как попытка демонстрации силы и подготовки наступления со стороны Киева. Однако, успешное уничтожение новой ракеты российским ПВО показывает, что Россия готова отразить любую агрессию и защитить своих соотечественников на Донбассе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сво #специальная военная операция #искандер #минобороны рф #гром-2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
23
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
24
Американский разведчик RC-135В впервые подлетел к российской границе со стороны Финляндии
16
39 флагманских смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 на Andriod 13 в 2023 году
3
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
6
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
11
ИИ-системы в ближайшем будущем лишат работы 300 млн человек только в Европе и США
6
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
1
Евгений Пригожин не подтвердил отправку подразделений ЧВК "Вагнер" на Авдеевское направление
+
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
3
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
9
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
19
Франция торжественно пообещала поставлять Киеву 0,3% месячной нормы снарядов
1
Цены на DRAM упали на 20% в первом квартале 2023 года
1
Оптимизации нет: PC-версия The Last of Us Part I получила разгромные пользовательские оценки
15
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1
На Украине специалисты ВСУ изучают устройство и схемотехнику сбитых БПЛА "Герань"
9

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
104
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
29
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
32
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
5
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
19
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
113
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
9
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
40

Сейчас обсуждают

Эовейн Триада
17:19
Конечно лучше новую. Но вот только 3070 ломаются реже. И на 3070 быстрее лучи, можно включить DLSS и карта становится на поколение выше, а на 6800 ничего не сделать, снижать настройки только.
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Aktat
17:16
Как забанить этого чмоню с его новостями, и почему всех авторов могу, а этого нет? Я сюда про железо захожу читать, а не про войны и политику
Глава МИД Украины призвал не переоценивать значение весеннего контрнаступления ВСУ
Александр Ильчишин
17:16
Задолбали со своими фейками уже ,эту инфу давно опровергли и так просто какой то ракетой тот же абрамс или челенжер не так просто даже подбить не то что уничтожить...фейки для школьников а овцы хавают
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Александр Ильчишин
17:15
Так это же фейк как и 99% всего что пишут
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Шекн Итрч
17:14
У моих знакомых преимущественно карты amd.
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Шекн Итрч
17:13
Наркоман? У 7900 нет лучей?
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Шекн Итрч
17:12
>Ещё одно противостояние между Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 Ti вчистую выигрывает AMD На самом деле противостояние между rx6700xt и 3070ti, 6800xt уже другая лига.
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Алла Коваленко
17:10
Комментаторов здесь много укронациков. Они везде
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
Алексей Фролов
17:04
Уже давно нет
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Андрей Мальцев
17:03
Могли бы наштамповать "квадриллион", будьте покойны, наштамповали бы. Точнее, с тем, чтобы "наштамповать" проблем нет, проблема с их вводом в экономику. 400 лярдов, кусая ногти, вот и всё, что смогли ...
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем