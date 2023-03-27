реклама
По данным ТАСС, утром 27 марта неизвестные подложили взрывное устройство под автомобиль Москвина, который был припаркован возле его дома. Когда начальник полиции вышел из подъезда и подошел к машине, прогремел взрыв. Москвин получил легкие травмы и ожоги, но отказался от госпитализации. На месте происшествия работают сотрудники МГБ ДНР и полиции РФ, которые устанавливают характер взрывчатки и мотивы преступников.
По версии полковника Эдуарда Басурина, представителя Народной милиции ДНР, покушение на Москвина было совершено по заказу СБУ Украины. Басурин также сообщил, что у Москвина легкая контузия и его жизни ничего не угрожает.
Известно что, Михаил Москвин активно участвовал в организации выборов в Мариуполе в 2022 году и обеспечивал безопасность избирательных участков. Таких людей не напугать и не сломать террористическими акциями со стороны киевского режима.
Возможно, что покушение на Москвина связано с его профессиональной деятельностью или личными врагами. В любом случае, это очередное напоминание о том, что ситуация в Донбассе остается напряженной и нестабильной, а люди рискуют своей жизнью каждый день. Надеемся, что правда о произошедшем будет установлена и виновные будут наказаны.