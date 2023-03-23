Он также отметил, что темпы внедрения твердотельных накопителей PCIe Gen 5 намного медленнее, чем ожидалось.

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Энтузиасты, занимающиеся компьютерным оборудованием, ждут появления твердотельных накопителей PCIe Gen 5, но в этом году мы только мельком увидели некоторые из них на выставке CES. Ожидаемая волна новых сверхбыстрых твердотельных накопителей еще не материализовалась, несмотря на то, что Intel и AMD уже поддерживают их на последних платформах. По словам генерального директора компании Phison, производителя контроллеров флэш-памяти NAND, в ближайшее время ситуация не изменится. В интервью DigiTimes генеральный директор заявил, что не ожидает серьезного роста твердотельных накопителей следующего поколения до второй половины 2024 года. До тех пор ожидается, что диски PCIe Gen 3 и 4 будут безраздельно господствовать.

Генеральный директор Phison К.С. Пуа сообщил в интервью, что существует несколько причин медленного внедрения твердотельных накопителей следующего поколения. Во-первых, он считает, что партнеры-производители не спешат с производством новых SSD. В то же время компании, производящие устройства с твердотельными накопителями, такие как ноутбуки, также не спешат (такие компании как Asus, Lenovo, Acer). Напомню, что Razer обновила свой ноутбук Razer Blade, добавив графический процессор RTX 4090 и процессор Raptor Lake, но по-прежнему использует твердотельный накопитель PCIe Gen 4. Причиной колебаний может быть дополнительная стоимость, но это не указано четко. Также возможно, что чувствительность к цене оказывает большее влияние, учитывая недавний спад на рынке ПК.

Пау указал, что некоторые компании начинают предлагать их, ориентируясь на киберспорт и создателей контента. Тем не менее, в отрасли кажется, что большинство компаний, у которых есть такая возможность, придерживаются проверенного PCIe Gen 4. Большинство накопителей, которые мы видели до сих пор, также имеют довольно большие радиаторы, поэтому добавить их в ноутбук может быть сложнее, чем раньше.

Ещё одной причиной может быть слишком длительное производство контроллеров Phison E26. В настоящее время используется Gen 5 вместе с 232-слойной флэш-памятью NAND. Компания заявляет, что скорость последовательного чтения составляет 9,5 ГБ/с, а скорость последовательной записи — 8,5 ГБ/с. Это примерно на 2 ГБ/с быстрее, чем у накопителя Gen 4, максимальная скорость которого составляет около 7 ГБ/с. Тем не менее, это также указывает на то, почему у потребителей может возникнуть соблазн пока подождать, поскольку большинство пользователей не заметят разницы в скорости. Кроме того, Tom's Hardware отмечает, что E26 производится по 7-нм техпроцессу, который уже устарел. Вероятно, у компании достаточно места и времени, чтобы доработать его, чтобы повысить производительность и эффективность.

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Другая проблема заключается не только в отсутствии доступных дисков, но и в более высокой цене по сравнению с устройствами Gen 4. Хотя диски Gen 5 должны обеспечивать вдвое большую скорость, чем Gen 4, достигая максимальной скорости 14 ГБ/с , не все твердотельные накопители могут обеспечить такую скорость. Если это лишь незначительное увеличение скорости, для большинства людей оно того не стоит. Повседневный опыт останется прежним, за исключением того, что будет больше тепла и более высокие затраты. На данный момент это не является убедительным аргументом в пользу продаж. Будем надеяться, что к следующему году ситуация изменится, но, как и партнеры-производители, мы понимаем, почему люди не спешат покупать новые SSD.