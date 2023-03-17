Их назвали WORMS (червяками), потому что ученые вдохновлены настоящими червями.

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В последние годы появилось множество роботов, которые помогают различным специалистам в их непростой работе. Роботы взяли на себя множество задач на борту Международной космической станции и других жизненно важных космических аппаратов — от автоматизации рутинных работ и контроля за ремонтом до проведения экстренных хирургических вмешательств - и, поскольку мы продолжаем исследовать космос, они, вероятно, только улучшат свою функциональность. Но иметь несколько роботов, каждый со своим гиперспецифическим применением, не всегда практично. Ученые Массачусетского технологического института создали универсального робота, который будет выполнять множество функций.

Назвали его WORMS, сокращенно от Walking Oligomeric Robotic Mobility System (Шагающая олигомерная роботизированная система мобильности). WORMS состоит из нескольких универсальных роботизированных частей, которые можно комбинировать и сочетать для выполнения нескольких различных задач. Например, одна конфигурация может помочь поднять тяжелое оборудование на лунный холм, а другая будет бурить скважину для поисков воды. Как только конкретная конструкция больше не нужна, робота можно разобрать, чтобы освободить его части для новой конфигурации.

Система вдохновлена настоящими червями (имеются в виду те, которых вы найдете извивающимися по тротуару после хорошего дождя). «Мы поняли, что одно из простейших животных, червяк, совершает движения, похожие на движения руки, ноги, позвоночника или хвоста», — сказал заместитель руководителя группы и аспирант Майкл Браун в Массачусетском технологическом институте. «И тогда к нам пришла идея: мы могли бы построить всех этих роботов, вдохновленных животными, используя червеобразные придатки».

WORMS использует гибкие роботизированные конечности метровой длины, которые крепятся к центральному шасси с помощью поворотно-запирающего механизма, для расцепления которого требуется простое высвобождение штифта. Используя специальное программное обеспечение, эти независимые конечности, которые можно оснастить закругленными «башмаками» для облегчения передвижения, работают вместе, чтобы перемещаться по плоской или наклонной поверхности. Съемный модуль (голова), оснащенный лидаром, делая возможным автономное обхождение препятствий. Этот модуль можно заменить модулем с другими возможностями для создания другой конфигурации WORMS.

Массачусетский технологический институт протестировал WORMS, создав 120-килограммовый прототип WORMS 1 размером с тележку для гольфа, который использовал шесть ног для автономного ползания по земле. Было обнаружено, что вторая итерация команды способна нести 400-килограммовый полезный груз, который будет полезен для исследователей Луны, которые хотят нести солнечные батареи и другое оборудование по поверхности Луны. Ученые рассказали, что WORMS 1 и WORMS 2 были протестированы в пустыне и помогли им в переносе тяжелого груза.

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Команда инженеров Массачусетского технологического института не остановилась на достигнутом и продолжает разработку WORMS. Планируется представить более крупных роботов с более длинными и тяжелыми ногами, которые смогут нести еще более объемную полезную нагрузку.