На данный момент Nvidia выпустила три версии: RTX 3060 8 ГБ, 3060 12 ГБ Lite Hash Rate (LHR) и 3060 12 ГБ.

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Nvidia немного сошла с ума в эпоху майнинга и появления архитектуры Ampere, пытаясь извлечь выгоду из дефицита графических процессоров. Было выпущено бесконечное количество вариантов ее графических процессоров, и почти каждая видеокарта получала версию Ti. Это допускало небольшие различия между картой Ti и следующей картой в стеке, например, RTX 3080 Ti и RTX 3090. Тем не менее, видеокарты, которые компания продала больше всего, всегда являются вариантами x60. Таким образом, на данный момент Nvidia выпустила три варианта: RTX 3060 8 ГБ, 3060 12 ГБ Lite Hash Rate (LHR) и 3060 12 ГБ. Теперь, как сообщается, компания рассматривает возможность добавления в линейку четвертой версии с новым графическим процессором и более быстрой памятью. Рассматривается название RTX 3060 Super (когда-то мы такое уже видели).

Информация поступила от пользователя Techpowerup, который ответственен за популярную утилиту для видеокарт GPU-Z. Поэтому вполне возможно, что этот человек увидел всплывающее окно этого графического процессора в каком-то проверочном тесте. Он отметил, что новая видеокарта будет использовать более быструю память GDDR6X и новое графическое ядро GA104, которое в настоящее время используется в RTX 3060 Ti и RTX 3070. Для справки, все текущие RTX 3060 используют GA106 и видеопамять GDDR6.

Похоже, что у RTX 3060 Ti скоро может появиться конкурент.

Разница между двумя кристаллами несущественна. GA106 имеет 12 миллионов транзисторов и имеет площадь 276 мм², в то время как GA104 имеет более 17 миллионов транзисторов и имеет площадь 392 квадратных миллиметров. Добавив новой видеокарте графический процессор RTX 3060 Ti и более быструю память, мы получим самую мощную "обычную" RTX 3060. Однако один аспект этой предполагаемой видеокарты действительно сбивает с толку. Ранее Nvidia добавила память GDDR6X в обновленную RTX 3060 Ti с тем же графическим процессором GA104. Таким образом, две видеокарты будут иметь одинаковые характеристики, но разные названия. По словам Videocardz, хотя эта информация звучит странно, Nvidia может производить эту видеокарту только для одного конкретного рынка, например, для Китая .

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На прошлой неделе сообщалось о планах Nvidia очистить склады от существующих графических процессоров RTX 3060 и 3060 Ti, чтобы освободить место для RTX 4060. Учитывая новости о предполагаемой видеокарте, возможно у Nvidia осталась куча кристаллов GA104. Если компания установит их в RTX 3060 и предложит по доступной цене, у Nvidia не будет особых проблем с их продажей. Это сделает RTX 3060 Ti ненужной, но, возможно, Nvidia хочет подогреть рынок новой видеокартой и отказаться от производства версии Ti.