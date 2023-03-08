Ракета-носитель H3 разрабатывалась на протяжении 10 лет и должна была заменить ракету H-IIA.

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Первый запуск новой ракеты H3 Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) завершился взрывом после вынужденного приказа о самоуничтожении ракеты в середине полета. Согласно сообщению BBC, после запуска ракета полностью вышла из строя, в результате чего агентство отдало приказ о ее уничтожении.

Японское агентство заявило, что приказ о самоуничтожении ракеты H3 был прискорбным событием, особенно с учетом того, что Япония надеялась ввести новую ракету в качестве более дешевой альтернативы ракетам Falcon 9 SpaceX. К сожалению, это первое испытание ракеты оказалось неудачным, а бортовая система ALOS-3 была потеряна при взрыве.

Для справки, система ALOS-3 — это революционная спутниковая система, которая, как утверждает Япония, позволит военным обнаруживать запуски северокорейских ракет. Таким образом, ее отказ является огромным ударом по репутации спутниковой системы.





Несмотря на несчастный случай с ракетой H3, Япония не теряет надежды. Министр науки Японии Кейко Нагаока сказал, что власти расследуют причину отказа двигателя и надеются в ближайшее время получить более четкое представление о том, что вызвало проблему.

Если бы миссия окажется успешной, Jaxa намеревалась запускать H3 примерно шесть раз в год в течение следующих двух десятилетий. Ракета H3 предлагает более дешевую альтернативу Falcon 9, потому что она использует более дешевый двигатель и состоит из деталей, напечатанных на 3D-принтере, что значительно снижает стоимость. Однако, поскольку первый полет закончился самоуничтожением ракеты H3, ее необходимо будет перестроить.

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Япония по-прежнему планирует развивать свое сотрудничество с Соединенными Штатами в космосе и уже взяла на себя обязательства по перевозке грузов, которые помогут построить в будущем лунную космическую станцию Gateway. Jaxa еще не поделилась какой-либо информацией о том, когда она может предпринять попытку еще одного запуска после уничтожения ракеты H3.