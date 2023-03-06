Контроль над квантовым миром, который они могут получить, очень похож на контроль над фильмом.

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Согласно сообщению испанской газеты El País, ученые обнаружили способ ускорять, замедлять и даже обращать вспять квантовое время, используя необычные свойства квантового мира в определенных сценариях. Эти уникальные физические процессы, способные нарушать нормальный ход времени, универсальны: они одинаково воздействуют на все частицы, независимо от их природы и взаимодействия с другими системами. Об этом важном открытии ученые подробно рассказали в серии из шести новых статей, опубликованных в журнале Advancing Physics.

Первые документы были опубликованы в 2018 году, и в них подробно описывается, как ученые смогли "перемотать" время назад к предыдущему состоянию, а также даже ускорить его. Возможность обращать вспять и даже контролировать квантовое время, это огромный шаг вперед, особенно с учетом того, что мы наблюдаем все большее распространение квантовых компьютеров.

Область квантовой физики, без сомнения, сложна, и с учетом того, что аналоговые квантовые компьютеры показывают большой потенциал в решении сложных задач, исследования в области управления и обращения квантового времени могут оказаться очень плодотворными. Ученые говорят, что контроль над квантовым миром, который они могут получить, очень похож на контроль над фильмом.

Квантовый компьютер.

Вы можете пропустить несколько так называемых квантовых сцен вперед или даже использовать пульт для перемотки назад и воспроизведения определенных сцен в квантовой системе. К сожалению, по словам ученых, масштабирование этого процесса будет практически невозможным. Большая часть времени, необходимого для завершения процесса и обращения квантового времени, будет в значительной степени зависеть от объема данных, хранящихся в квантовом мире в то время.

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Кроме того, система сможет вернуться только к прежнему состоянию одной частицы, что затруднит обращение квантового времени для всей системы одновременно. Таким образом, возможность обратить квантовое время вспять не будет масштабироваться, скажем, для контроля старения людей, поскольку люди состоят из огромного количества информации. Чтобы повернуть время вспять всего на секунду, могут даже потребоваться миллионы лет.