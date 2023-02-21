Как и ожидалось, будущие телевизоры Sony 2023 модельного года можно будет узнать по букве «L» в конце номера соответствующей модели.

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Ютуб-канал «Electrical Home» в своем последнем видео рассказал про линейку телевизоров Sony 2023 Bravia. В этом году Sony нарушила традицию и не выпустила новый телевизор на CES 2023, но пообещала провести специальное мероприятие, посвященное линейке телевизоров 2023 года.

Линейка телевизоров с жидкокристаллическими экранами включает модели X80L, X85L, X90L и X95L размером от 43 до 98 дюймов. Единственная серия телевизоров с OLED-экранами — это A80L, которая, как говорят, будет доступна с диагональю 55, 65 и 77 дюймов. По словам инсайдеров, эта серия должна заменить признанный рынком A80K. Для покупателей также подготовили A95L, топовую модель с панелью QD-OLED.

Роберт Зон из Value Electronics прокомментировал это видео и подтвердил инсайдерскую информацию, а также добавил, что флагманская модель Sony будет использовать технологию Mini-LED. Эта технология обеспечивает впечатляющую пиковую яркость HDR, что является одной из сильных сторон модели X95K. Предположительно преемник Bravia X95EK будет доступен с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Что касается, линейки Z9L Master, по-видимому, она будет доступна в размерах 75 и 85 дюймов.

Основные модели телевизоров Sony в 2023 году:

4K QD-OLED A95L: доступны модели с диагональю 65 и 77 дюймов (55 дюймов не подтверждены)

4K WRGB OLED A80L: доступны с диагональю 55, 65 и 77 дюймов

8K Z9L Mini-LED: доступны модели с диагональю 75 и 85 дюймов.

4K Mini-LED (вероятно, X95LK): доступны размеры 65, 75 и 85 дюймов.

ЖК-дисплей 4K X95L: доступен с диагональю 65, 75 и 85 дюймов.

ЖК-дисплей 4K X90L: доступны с диагональю 55, 65, 75, 85 и 95 дюймов

ЖК-дисплей 4K X85L: доступен с диагональю 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов

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ЖК-дисплей 4K X80L: доступен с диагональю 55, 65 и 75 дюймов