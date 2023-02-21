На данный момент ученым удалось собрать с помощью Уэбба огромное количество данных, которые помогут прояснить, как происходит раннее звездообразование.

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Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба заглянул глубоко в сердце близлежащих спиральных галактик, чтобы лучше рассмотреть процесс звездообразования. Новые наблюдения являются частью гораздо более масштабного исследования, в ходе которого астрономы использовали Уэбба для наблюдения за ядрами ближайших галактик. Цель состояла в том, чтобы узнать больше о звездообразовании, а также о том, как пыль и газ сливаются в галактических образованиях.

Новые изображения обеспечивают беспрецедентный взгляд на ядро наблюдаемых галактик благодаря инструментам инфракрасной визуализации Уэбба. Эти данные, как объявило НАСА, помогли собрать коллекцию из 21 изображения, которые дают больше информации о некоторых из самых мелких процессов, обнаруженных в нашей Вселенной. Благодаря более глубокому взгляду Уэбба на формирование звезд, ученые надеются узнать больше о том, как развивалась Вселенная.

В результате этого исследования были проведены наблюдения ближайших галактик. В состав группы вошли более 100 ученых. На данный момент астрономам удалось собрать с помощью Уэбба огромное количество данных, которые помогут прояснить, как происходит раннее звездообразование.

Наблюдения Джеймса Уэбба за звездообразованием.

«Мы прямо видим, кaк энepгия oбpaзoвaния мoлoдыx звeзд влияeт нa гaз вoкpyг ниx, и этo пpocтo зaмeчaтeльнo», — заявил в cвoeм зaявлeнии члeн кoмaнды РНАNGS Эpик Pocoлoвcки.

В настоящее время кoмaндa нaблюдaeт в общей сложности за 19 cпиpaльными гaлaктикaми, расположенными вблизи нашей собственной. Изображения высокого разрешения, предоставленные Уэббом, позволили исследователям заглянуть сквозь газ и пыль в сердце галактики.

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Полученные данные несомненно помогут в понимании того, как происходит процесс звездообразования на самых ранних этапах. Вооружившись этим знанием, мы можем затем использовать эти данные для объяснения гораздо более крупных процессов, например, как формируются сами галактики и возможно как образовалась Вселенная.