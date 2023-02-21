В следующий раз астероид 2011 AG5 пролетит возле Земли примерно в 2040 году.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

В начале фeвpaля acтepoид длинoй около 490 метров пpoлeтeл мимo Зeмли нa paccтoянии 1,7 миллиона км. Астрономы сообщили, что он не представлял угрозы для нашей планеты, но сам по себе астероид 2011 AG5 был особенно интересен специалистам НАСА из-за его продолговатой формы. На этих выходных космическое агентство поделилось изображениями необычного астероида.

Напомню, что астероид 2011 AG5 пpoлeтeл возле Зeмли 3 февраля. В это время yчeныe из Лaбopaтopии peaктивнoгo движeния HACA в Южнoй Kaлифopнии наблюдали за астероидом, чтобы собрать более точные измерения и данные о своеобразном космическом камне. Наконец то эти наблюдения оказались полезными, поскольку они помогли ученым определить размер 2011 AG5, детали поверхности вращения и форму.

С момента открытия 2011 AG5, он стал одним из самых опасных астероидов из-за возможности того, что однажды он может столкнуться с Землей. Однако продолжающиеся наблюдения за продолговатой орбитой астероида, а также эти новые изображения астероида НАСА показывают, что он еще долго не приблизится к нашей планете. Таким образом, он не представляет реальной угрозы для человечества в ближайшие годы.

2011 AG5 "плывущий" в космосе. Астероид более вытянут, чем любой другой астероид, который наблюдало НАСА.

Тем не менее, новые изображения астероида НАСА содержат много информации для ученых, особенно для тех, кто ищет астероиды-убийцы планет, которые летают в нашей Солнечной системе. Примерно 490 метров в длину и 150 метров в ширину, этот астероид, по оценкам, примерно такого же размера, как Эмпайр Стейт Билдинг. Он был обнаружен в 2011 году и с тех пор за ним ведут постоянное наблюдение.

Но что делает этот астероид таким интересным для ученых НАСА? По словам Лэнса Беннера, главного научного сотрудника JPL, это самый вытянутый астероид, который когда-либо наблюдало НАСА. НАСА зафиксировала на данный момент довольно много астероидов — 1040, если быть точным. Его продолговатая форма, а также узкая ширина делают его особенно уникальным по сравнению с другими астероидами, которые мы видели до сих пор.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Хотя изображение, полученное НАСА, является зернистым, нельзя недооценивать данные, которые удалось обнаружить при наблюдении за этим астероидом. Теперь мы знаем, что он вращается медленно и имеет несколько мелкомасштабных особенностей. К тому же он имеет разные цветные области, которые могут указывать на различные типы материала, из которого состоит астероид.