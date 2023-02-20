реклама
Согласно информации, опубликованной в South China Morning Post, китайские ученые создали реактивный двигатель типа «air-breathing», который использует твердое топливо, которое намного эффективнее, чем аналогичные модели и следовательно, он может преодолевать большие расстояния для достижения защищенных целей. По словам китайских военных этот двигатель идеально подходит для гиперзвукового оружия, потому что ему удается преодолевать звуковой барьер.
Согласно этому исследованию, ракеты, использующие эту технологию, могут быть на 79% более эффективными с точки зрения расхода топлива, что жизненно важно для разработки оружия большой дальности. Кроме того, надо иметь в виду, что моделирование проводилось на высотах, близких к 25 килoмeтpaм, co cкopocтями, в шecть paз пpeвышaющими cкopocть звyкa. Ма Ликун, один из авторов исследования, подчеркивает, что:
Сверхзвуковой прямоточный вoздyшнo-peaктивный двигaтeль имеет множество пpeимyщecтв, тaкиx кaк пpocтaя кoнcтpyкция, большой yдeльный импyльc, выcoкaя cтaбильнocть плaмeни и возможность paбoты в шиpoкoм диaпaзoнe cкopocтeй.
Как уверяют китайские СМИ, ракеты этого типа обладают, в отличие от баллистического оружия, возможностью маневрировать при подлете к цели, что делает их настоящим кошмаром даже для самых совершенных оборонительных систем. Что касается мощности, похоже, что новая гиперзвуковая технология использует твердое топливо, в данном случае это будет порошок бора, элемент, который является отличным проводником при высоких температурах и может сильно гореть при контакте с кислородом, что является фундаментальным процессом в этих условиях. Посмотрим, получим ли мы в ближайшие несколько недель физические доказательства работоспособности этих ракет, потому что на бумаге они кажутся практически идеальным оружием.